Lewandowski: "No es fácil jugar a -7 grados"

El primer gol en Champions League de Robert Lewandowski tardó más de lo esperado en llegar, pero terminó siendo clave para conseguir la victoria en Praga. El polaco marcó el cuarto tanto tras una gran maniobra dentro del área y aprovechó su oportunidad en el 11 tras la lesión de Ferran Torres.

"En la primera parte tuvimos problemas, encajamos dos goles, pero en la segunda jugamos mucho mejor, tuvimos más control y también en el aspecto ofensivo. No fue fácil, necesitamos tiempo para adaptarnos al frío. Pero al final son tres puntos y estamos contentos. Es mi primer gol y ahora puede ser más fácil para mí. Estoy muy feliz. Si mejoramos unas cosas podemos ser más peligrosos y tener más opciones en lo ofensivo", explicó el polaco en zona mixta.

A pesar de haber vivido gran parte de su vida en Polonia y Alemania, el delantero no lo pasó del todo bien a -7 grados. Lewandowski recalcó el tema atmosférico en la importancia del encuentro: "No es fácil jugar con esta temperatura, una cosa es jugar con 2 grados y otra -7. Lo mas importante es la victoria y que tenemos un partido mas para ganar y clasificarnos entre los ocho primeros".

El Barça tiene muchos números de entrar en el top-8 de la Champions League y el delantero tiene claro lo que deben hacer para pasar a octavos: "Lo hemos hablado en el vestuario. Somos 8 con 13 puntos, lo más importante para nosotros será intentar ganar la última jornada contra el Copenhague. Si jugábamos bien tendremos muchas oportunidades para pasar directo a la siguiente ronda de la Champions League".

El MVP del encuentro

Fermín fue el gran protagonista de la noche en Praga. El andaluz dio alas al Barça en un momento muy complicado con dos tantos para dar la vuelta al encuentro, el primero aprovechando un gran pase de De Jong y el segundo con un remate duro y colocado desde fuera del área.

"Sabíamos que era un partido difícil, el frío, el campo, ellos aprietan, pero hemos sabido remontar y hemos acabado muy bien el partido", explicó el onubense tras recibir el premio de MVP del encuentro en los micrófonos de Movistar +.

Fermín celebra uno de sus goles en Praga / Dani Barbeito

Uno de los grandes condicionantes de este duelo fue la temperatura de -7 grados con los que jugaron los culés: "No es difícil jugar con este frío, te duelen los pies, las manos, pero no son excusas".

Fermín ha conseguido ganarse un lugar en el once de Flick gracias a sus últimas grandes actuaciones y él sigue respondiendo a base de goles: "Intento aprovechar la confianza del mister y ayudar al equipo. Muy contento por el MVP y sobre todo por la victoria. Ojalá lleguen más. Intento trabajar en el Barça para estar en el Mundial con la selección, es un sueño para mí".

La peor noticia para todos los culés fue la lesión de Pedri que estará unas cuantas semanas de baja. Fermín espera que sean pocas y vuelva a estar rápidamente a la disposición de Flick: "Muy duro que Pedri pueda estar lesionado, ojalá que no. Si lo está, que sea por poco, porque lo necesitamos para el equipo".