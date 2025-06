Lewandowski explota: "El seleccionador ha traicionado mi confianza"

Más leña al fuego. Robert Lewandowski ha querido dar su versión sobre la crisis que le ha obligado a renunciar a la selección y explicó de forma contundente sus motivos atizando al seleccionador, Michal Probierz, por la forma en que ha actuado: "Recibí una llamada sorpresa del entrenador Michał Probierz con la información de que había decidido quitarme el brazalete . No estaba preparado para ello; estaba acostando a mis hijos. La conversación duró casi un minuto. Ni siquiera tuve tiempo de informar a mi familia ni de hablar con nadie sobre lo sucedido, porque momentos después apareció un mensaje en la página web de PZPN. La forma en que me lo comunicaron me sorprendió mucho", aseguró el blaugrana a WP Sportowe.

Lewandowski fue más allá y explicó que se siente maltratado por las formas tras todos los años que ha jugado con Polonia: "Llevo un año o dos sin ser capitán. Llevo once años con el brazalete y diecisiete con la selección. Me pareció que estos asuntos deberían tratarse de otra manera. Sobre todo porque falta mucho para la próxima concentración. Además, tenemos un partido importante por delante y todo se comunicó por teléfono. No debería ser así. El entrenador traicionó mi confianza", señaló.

El barcelonista aclaró que no le importa ser capitán, pero sí que se expliquen bien las cosas: "Quiero enfatizar, sin embargo: no es que de repente me sienta ofendido con la selección . A lo largo de los años, siempre le he dado todo lo que tengo. La selección siempre ha sido lo más importante para mí. Al mismo tiempo, estoy muy dolido por lo sucedido . No se trata ni siquiera de la decisión sobre el brazalete, sino de cómo me lo comunicaron".

Lewandowski se explayó aún más: "Tengo la impresión que el seleccionador ha cedido a la presión mediática, incumplió nuestros acuerdos. La decisión de no ir a esta convocatoria fue un pacto mutuo y no se ha explicado. Antes del último partido ante el Athletic llamé al seleccionador y le dije que que pensaba sobre mi descanso. El me dijo que me iba a llamar sobre este tema y estuvimos de acuerdo. Estaba de acuerdo en presentarme a la concentración, pero quedamos que no. Siempre he intentado encontrar la mejor solución con la selección y soy una persona con la que se puede hablar. Después de no ir hubo mucho ruido mediático y entiendo que por ahí se fueron sucediendo cosas hasta llegar a aquí".

El delantero blaugrana también explicó que no hubo ningún incidente tras el partido ante Malta, ya que se ha publicado que criticó al seleccionador y a jugadores dentro del vestuario: "Hubo una conversación pero solo en el cuerpo técnico en el que expresé mi punto de vista. Ante nadie más. No es una cosa que haga por primera vez. Lo he hablado con muchos seleccionadores y nunca ha pasado nada. Simplemente pensé que mis observaciones podrían ayudar. Nunca he tenido problemas personales con ningún entrenador a lo largo de mi carrera y eso que he estado con muchísimos como Kloop o Guardiola".

Finalmente, Lewandowski no dejó claro lo que piensa hacer en el futuro: "Siento arrepentimiento y rabia porque la selección de mi país me importa. Quiero pensarlo mucho. Necesito recuperar el aliento y hablar más adelante sobre mis sentimientos y lo que pienso".