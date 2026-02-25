Lewandowski explica cómo Flick gestiona su competencia con Ferran

Robert Lewandowski ha repasado su presente en el FC Barcelona en una entrevista concedida a 'Pilka Nozna' en la que aborda de forma directa su rendimiento, la competencia con Ferran Torres, la gestión de minutos, la evolución del equipo y su futuro. El delantero polaco califica 2025 como “un año intenso y, a veces, turbulento”, aunque se muestra satisfecho”. Admite que no todo fue perfecto y señala las lesiones como uno de los momentos más duros: “Surgieron precisamente en los momentos en los que sentía que podía dar aún más al equipo”, como la semifinal de la Champions ante el Inter: “Verlo todo desde el banquillo fue probablemente lo más difícil; me dolió aún más. Sentía que el equipo estaba muy cerca de la final, pero no podía ayudar como quería”.

La competencia con Ferran Torres

Sobre la competencia con Ferran Torres, Lewandowski rebaja cualquier tensión y explica el contexto real del calendario: “En realidad, no hay tantas sesiones de entrenamiento entre partidos para que todo se decida allí. No diría que es una competencia directa en el entrenamiento”. Señala que “el entrenador Hansi Flick tiene su propia visión y concepto, se adhiere a un plan específico”, y que influyen factores como “quién ha jugado recientemente y cuánto, y a quién nos enfrentaremos”. Asume la rotación con naturalidad: “Con tantos partidos, la rotación en la posición de delantero es natural, y creo que Ferran y yo podemos beneficiarnos en la situación actual”.

De hecho, reconoce que el nuevo reparto de minutos le está aportando beneficios claros. “Por un lado, todos los jugadores quieren jugar tanto como sea posible porque el ritmo de partido es crucial. Por otro, la situación actual me da más frescura y energía, tanto física como mentalmente”. Y detalla la diferencia: “Cuando juegas 90 minutos cada tres días, toda tu vida gira en torno a la recuperación… Ahora el equilibrio es un poco mejor. Estoy cansado, pero no estoy agotado. Y esa es la diferencia fundamental”.

Lewandowski, con gesto serio / AFP7

Cuestionado por la edad, es tajante: “Mucha gente ve mi juego principalmente a través del prisma de la edad, pero a menudo es una perspectiva engañosa”. Asegura que físicamente sigue “a un nivel muy alto”, que sus números se mantienen y que no ve “una disminución en mis habilidades motoras”. Y añade: “No siento que me esté quedando atrás respecto a los jugadores más jóvenes, ni física ni futbolísticamente”. Incluso lanza un mensaje claro: “Sé que si tuviera que volver al ritmo de jugar 90 minutos cada tres días, estaría preparado”.

En el plano colectivo, no comparte del todo la idea de que el Barça dependa menos de las individualidades: “Las personas continúan siendo nuestro activo más importante; son las que marcan la diferencia al final”. Eso sí, admite que el equipo ha encontrado “un mejor equilibrio” y que “todos en el campo pueden soportar la carga”. También apunta ajustes tácticos recientes: “Ya no jugamos tan arriba en el campo. Nos hemos vuelto más flexibles defensivamente y no siempre asumimos riesgos como en la primera temporada”.

Pedri y Lamine Yamal

Lewandowski también tiene palabras de elogio para Pedri: “Es un jugador extraordinario. Tiene un potencial enorme, técnicamente es fantástico y la manera en que mueve el balón y ve el juego es impresionante”. Y defiende a Lamine Yamal ante cualquier crítica por su irregularidad: “Las fluctuaciones de forma son completamente naturales para un jugador tan joven”. Incluso cuando no está brillante, destaca que “aporta mucha energía positiva al equipo y marca la diferencia”.

Lamine Yamal, en el momento de su sustitución en el Barça-Levante / Dani Barbeito

Sobre su futuro, el polaco evita cualquier anuncio. Con el contrato acercándose a su tramo final, es claro: “Definitivamente, todavía no es el momento de tomar decisiones”. Tampoco quiere especular con la Champions como posible cierre de etapa: “No tengo ni idea de qué pasará con la Liga de Campeones. Ganarla está tan lejos que no tiene sentido preguntarse qué pasa si…”. Eso sí, reconoce que “culminar nuestra carrera de club con una segunda victoria en la Liga de Campeones con un segundo club sería fantástico”.

Instalado en Barcelona desde hace cuatro años, Lewandowski se muestra satisfecho con su etapa azulgrana: “Si alguien me hubiera dicho que marcaría tantos goles y ganaría tantos trofeos como lo hice, lo habría aceptado a ciegas”. Y deja claro que sigue plenamente comprometido con el proyecto.