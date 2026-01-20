A Lewandowski ya le toca estrenarse en esta Champions

Robert Lewandowski es el tercer máximo goleador histórico de la Champions League, solo por detrás de Leo Messi (140) y de Cristiano Ronaldo (129). Se dice pronto: 105 dianas de Lewy celebradas con Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y FC Barcelona. Pero desde el último gol, precisamente ante los 'borussers' en Montjuïc (y no fue uno, fue un doblete) han pasado más de nueve meses. Demasiado tiempo para un 'killer' insaciable como es el polaco, y demasiado tiempo para un Barça que necesita sus goles y lo está pagando caro en una fase Liga muy irregular.

RCD Espanyol - FC Barcelona | El gol de Lewandowski / LALIGA

Oportunidad en Praga

Lewy apunta a titular este miércoles (21.00 horas) en Praga ante el Slavia. La lesión muscular de Ferran Torres, que se ha convertido en el '9' titular del conjunto azulgrana, le abre las puertas de la titularidad de par en par al de Varsovia. Y no lo puede desaprovechar ante un rival modesto que no conoce la victoria todavía en esta primera fase de la Champions League (3 empates y 3 derrotas).

No está siendo una temporada fácil para Robert Lewandowski, ni más ni menos que la decimoctava en la élite futbolística y ya la cuarta como azulgrana. Un nuevo status motivado por sus 37 años de edad, pero un cambio excesivamente radical respecto a su anterior campaña, cuando solo contaba con un año menos, pero su participación e influencia en el equipo era muchísimo más alta.

Robert Lewandowski se ha convertido en el suplente de Ferran Torres / Valentí Enrich

Hay un dato que lo dice todo: el año pasado, Robert Lewandowski marcó 9 goles (con 4 dobletes) para completar la fase Liga de la Champions (después, llegaron dos dianas más, las que endosó al borussia Dortmund en los cuartos de final), mientras que en la presente edición todavía no se ha estrenado. Le quedan dos oportunidades en esta liguilla.

Fue titular en la victoria 1-2 al Newcastle y sustituido en el minuto 70. Porque esta es otro de los puntos distintivos de este año: Lewy no ha logrado jugar los 90 minutos en ningún encuentro de esta Champions. O bien fue sustituido (además de Newcastle, contra Chelsea y Eintracht de Frankfurt) o bien arrancó como suplente (PSG y Brujas). El choque frente a Olympiacos no lo disputó porque estaba lesionado.

Nunca había tardado tanto

En su primera temporada en el Barça (2022/2023), Robert Lewandowski firmó un hat-trick en su estreno europeo como azulgrana, un 5-1 al Viktoria Plzen checo en el Camp Nou; en su segunda campaña (2023/2024), más de lo mismo. Gol (y asistencia) en el 5-0 al Royal Amberes; y la pasada temporada (2024/2025), tuvo que esperar al segundo partido, pues no marcó en la derrota de Mónaco (2-1). Pero se resarció el de Varsovia con dos goles al Young Boys suizo (5-0), para después, encadenar tres partidos más con gol (uno al Bayern y dos al Estrella Roja y al Brest). Sus últimos goles en la pasada fase Liga fueron un doblete en el inolvidable 4-5 en Da Luz.

Robert Lewandowski suma 10 goles esta temporada, 9 en Liga y el que le marcó al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Ya es hora de estrenarse en esta Champìons.