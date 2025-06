¡Lewandowski estalla y se retira de la selección polaca!

La polémica en torno a Robert Lewandowski y la selección polaca sigue trayendo cola. De hecho, el delantero del FC Barcelona acaba de anunciar este mismo domingo en sus redes sociales que se retira de la selección hasta que el actual seleccionador sea cesado.

El lío empezó hace un par de semanas, cuando Lewandowski renunció a la selección polaca de cara al amistoso frente a Moldavia y al partido clasificatorio contra Finlandia. El jugador del Barça desveló en su cuenta de Instagram que "teniendo en cuenta las circunstancias y la intensidad de la temporada a nivel de clubes", decidió "junto al entrenador" no participar "en la concentración de junio".

"A veces el cuerpo envía señales de que necesita un respiro", concluyó en su comunicado. Unas palabras y una decisión que no sentaron nada bien en Polonia. Y es que el exinternacional Radoslaw Majdan llegó incluso a poner en duda el compromiso de Lewandowski con su selección.

"No sé si reír o llorar. No me creo la versión de Robert. Para mí, esto es un intento de calmar la situación, de salvar la imagen. El comportamiento de Robert ya ha abierto la puerta a un debate sobre si debería ser capitán o no", espetó el exfutbolista en una entrevista.

El comunicado

Dichas declaraciones se sumaron a un clima de tensión y de críticas en Polonia que ha llevado al actual seleccionador, Michal Probierz, a retirarle el brazalete de capitán a Robert Lewandowski y entregárselo a Piotr Zielinski, tal y como informó la Federación Polaca de Fútbol. Conocida esta decisión, el '9' azulgrana fue más que contundente en un comunicado, en el que anunció que se retira de la selección.

"Dadas las circunstancias y la pérdida de confianza en el seleccionador de la selección polaca he decidido renunciar a jugar con la selección polaca hasta que él deje de ser el entrenador. Espero seguir teniendo la oportunidad de jugar para la mejor afición del mundo", aseguró Lewandowski en una publicación en Instagram.