Lewandowski esperará al Barça

Robert Lewandowski no ha tenido un inicio de temporada 2025/26 fácil. El delantero polaco ha sufrido dos lesiones musculares en momentos importantes: la primera le impidió participar en los primeros partidos del curso, vitales para empezar con buenas sensaciones, mientras que la segunda lo dejó fuera de combate de cara al clásico del Santiago Bernabéu. Con solo 447 minutos disputados en 10 encuentros, el '9' blaugrana solo ha celebrado cuatro dianas en el inicio de su última campaña de contrato con el FC Barcelona.

'Lewy' acaba contrato con el club catalán el 30 de junio de 2026 y, ahora mismo, ni el Barça ni el jugador quieren descartar ningún escenario. Por un lado, la dirección deportiva liderada por Deco no cierra la puerta a renovar al polaco si se lo merece sobre el terreno de juego, pero tampoco es ningún secreto que, como no podría ser de otra forma, ya está pensando en su relevo generacional. El ariete, por su parte, está centrado en ofrecer un buen rendimiento y ver qué sensaciones tiene al final de la temporada.

Así lo reconoció Robert en la rueda de prensa previa al Brujas-Barcelona de Champions de esta noche. "No tengo prisa. Lo más importante será qué sensaciones tenga cuando acabe la temporada. Tendré que ver qué hacer con mi vida, pero ahora estoy centrado en marcar goles y ganar títulos con el equipo", declaró este martes en su comparecencia ante los medios de comunicación. A sus 37 años, Lewandowski afronta esta situación con madurez y tranquilidad.

Este miércoles, pocas horas después de las declaraciones de 'Lewy', el periodista polaco Tomasz Wlodarczyk ha informado que el delantero centro no tomará ninguna decisión hasta saber qué le propone el FC Barcelona. Siempre según la información del medio ‘Meczyki.pl’, el '9' esperará al club culé porque no tiene prisa como él mismo aseguró y porque antes de buscar a un nuevo equipo desea escuchar la oferta del actual. Cabe recordar que a partir del próximo 1 de enero de 2026 será libre de negociar con cualquier otro conjunto.

Aunque la política del Barça es muy clara y no permite que un jugador llegue a su último año de contrato sin renovar, el caso de Lewandowski es especial. Ambas partes quieren esperar al transcurso de la temporada para tomar una decisión beneficiosa. Ahora mismo, todo está abierto.