Lewandowski escucha al Milan

El futuro de Robert Lewandowski sigue abierto y en los últimos días ha sumado un nuevo capítulo. Según explicó Luca Cohen, 'youtuber' italiano muy vinculado al entorno del AC Milan, el pasado martes por la tarde se produjo en Milán una reunión entre representantes de la agencia del delantero polaco y el club ‘rossonero’, que lleva ya varios meses siguiendo de cerca su situación.

El agente del futbolista es Pini Zahavi y esta semana también habría estado en Barcelona, donde ha mantenido contacto directo y lo sigue manteniendo con el Barça. En todo caso, el encuentro en Italia pudo haberse producido con algún miembro del despacho del agente, no necesariamente con el propio Zahavi. El interés del Milan no es el único. También la Juventus FC habría mostrado en las últimas semanas su predisposición a estudiar la incorporación del delantero, consciente de que su continuidad en el FC Barcelona no está plenamente garantizada.

Lewandowski, futbolista del FC Barcelona / Dani Barbeito / SPO

El Barça, por su parte, estaría dispuesto a ofrecerle un año más de contrato, aunque con condiciones sensiblemente inferiores a las que ha percibido durante los últimos cuatro años en el club. Paralelamente, existen propuestas más o menos atractivas procedentes de ligas de Arabia Saudita y Estados Unidos, que siguen atentos a cualquier movimiento.

A nivel personal, sin embargo, a Lewandowski le encajaría seguir en Barcelona, donde debería asumir, como ya está ocurriendo esta temporada, un rol más secundario dentro del equipo. Todo está por decidir, pero es precisamente en estas semanas cuando se están produciendo los primeros movimientos que marcarán su futuro.