Lewandowski no entrena y Flick deberá buscar una solución para el '9'

Robert Lewandowski sigue con molestias y, como ya ocurrió el domingo, no se ha entrenado esta mañana con el equipo. El polaco estuvo un buen rato calentando ante Osasuna pero finalmente no salió al campo. Una situación que ya daba pistas de que no terminaba de estar cómodo. Su ausencia parece descartarlo para el duelo de este martes en la Copa ante el Guadalajara.

Lewandowski arrastra molestias en el isquiotibial y en la zona lumbar y no ha saltado al césped. Tampoco se han ejercitado los lesionados Olmo, Gavi, así como Ronald Araujo, de "baja indefinida" por salud mental. Sí lo han hecho los jóvenes Dro, Tommy y Jofre, este último con muchas opciones de ser titular. La nueva posición de Gerard Martín como central y los minutos acumulados por Balde hacen que tenga muchas opciones de ser el lateral izquierdo ante el Guadalajara.

La ausencia de Lewandowski añade más dudas sobre quien hará de '9' este martes. En circunstancias normales Ferran sería el escogido, pero al tratarse de la Copa, y habiendo el duelo ante el Villarreal el domingo, Flick podría buscar alguna solución imaginativa. Una de ellas es Marcus Rashford, que ya sabe lo que es jugar de ariete, aunque prefiere hacerlo de extremo izquierdo.

Marcus Rashford, contra el Eintracht Frankfurt / EFE

Rashford, alternativa a Lewandowski

El inglés ha perdido su condición de indiscutible desde el regreso de Raphinha, aunque Flick está tratando de seguir dándole protagonismo. Ante Osasuna, el técnico le dio la titularidad y disputó 74 minutos. Flick, además, tiene las alternativas de Fermín o Dro para la banda si quiere dar descanso a Raphinha. El alemán tiene la opción de alinear una delantera formada por Roony, Dro y Rashford.

El que no ha participado en la sesión es el delantero del filial, Juan Hernández, que fue desconvocado por la sub'19 y apuntaba a una de las opciones para el partido copero. Finalmente, Flick solo ha contado con los habituales (Dro, Tommy y Jofre), así que la revolución en el once será por amplia mayoría con los jugadores del primer equipo que están teniendo menos oportunidades. Futbolistas como Roony, Christensen, Dro, Casadó, Bernal y Fermín tienen muchos números de estar en un once donde la gran duda es la portería. Los tres aspirantes: Joan, Ter Stegen y Tek se han entrenado con normalidad.