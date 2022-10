Lewandowski elogia el talento y la mentalidad de Pedri y Gavi

"En dos o tres meses pueden desarrollarse considerablemente” "No me refiero a las habilidades que tienen Pedri y Gavi porque esto sería difícil de mejorar, pero sí al progreso de su mentalidad"

Robert Lewandowski está convencido de que el Barça irá a más porque gana en confianza y seguridad partido a partido y porque cuenta con un gran potencial en la plantilla, especialmente en los jóvenes talentos como Pedri o Gavi porque “pese a su juventud han jugado muchos partidos con el club y la selección. En dos o tres meses pueden desarrollarse considerablemente”.

El delantero polaco, que realizó estas declaraciones a Kanal Sportowy, en el programa "Kazdy z kazdym' (todos con todos), aseguró que “no me refiero a las habilidades que tienen Pedri y Gavi porque esto sería difícil de mejorar, pero sí al progreso de su mentalidad. El equipo está lleno de jóvenes. Hay un par de futbolistas con experiencia como yo, que tenemos la función de ayudar a estos chicos a llegar al nivel más alto”.

Lewandowski, en un momento de la entrevista concedida en Polonia | Kanal Sportowy

Lewandowski también abordó su fichaje por el Barça y comentó que “no necesitaba consejos sobre el club porque lo sabía todo. Muchas personas pensaban que no estaba en su mejor forma, sin embargo, no pensaba en su pasado y sí en su futuro”. El polaco es consciente, de todas formas, que afronta “un desafío grande” pero que “el equipo logrará volver arriba”.

El interés del Real Madrid

El futbolista también desveló que “el Real Madrid se había interesado en mí en repetidas ocasiones, pero cuando vi la determinación del Barça para tenerme con ellos, en ese momento me di cuenta que mi llegada allí podía ser posible. Sabía que tenía que ser el próximo paso en mi carrera”. Igualmente, confesó que cuando tenía esta sensación “estaba convencido de que mi tiempo en el Bayern se había terminado y quería cambiar mi rutina diaria”.

De todas formas, dijo que guardará siempre muy buenos recuerdos del Bayern: “Mi tiempo allí fue genial. Lo gané todo. Siempre estaré agradecido por lo que logré allí y por la gente, que me convirtió en un mejor futbolista. Pero me di cuenta que quería probar algo nuevo”.Lewandowski no ha escondido que “quería jugar en LaLiga. Siempre había sido mi sueño, estar aquí, por mi carrera y por mi vida privada. Sé que el fútbol es solo una parte de la vida, pero esta experiencia, el nuevo entorno y la nueva manera de pensar sobre el fútbol me ayudarán en general. No puedo esconder mi sensación de frescura, que me ayudará durante los próximos años a no sentirme cansado, aunque nunca me he sentido así”.