Lewandowski hace dudar al Barça

Robert Lewandowski es un goleador de época, sin duda uno de los mejores de la historia. No son números ni sensaciones, es un 'facto' que no se discute, al nivel de los más grandes, sentado a la mesa junto a Romario, Van Basten o Müller. El gol que marcó ante el Real Madrid en la Supercopa tiene todo aquello que debe formar parte del ADN de un delantero centro: intuición, desmarque, control, voracidad, técnica y picardía. Fue una obra de arte, un lienzo en movimiento reservado para quienes lucen el '9'.

Desde que llegó le llamaron viejo, como si viniera al Camp Nou a jubilarse. Tenía 33 años y el enorme reto de volver a hacer del Barça un equipo campeón. Ganó la Liga y el Pichichi en su primera temporada y, en su último año de contrato y con tres títulos aún por dirimirse (Liga, Copa y Champions), suma ya dos Ligas, una Copa y tres Supecopas de España. Con dos técnicos distintos.

Es cierto que el paso del tiempo ha ido modelando su presencia en el equipo, pero no su eficacia. Corre por las redes que la última vez que Lewandowski marcó menos de diez goles (en el clásico alcanzó la decena) en una sola temporada fue su primera en el Borussia Dortmund, cuando solo llegó a los nueve. Y para reflejar el tiempo que ha pasado recuerdan que Lamine Yamal tenía entonces solo tres añitos. Desde entonces, la 10-11.

Pero es que Robert, desde entonces, nunca ha bajado de los 25 y en las once temporadas que van del Bayern al Barça (la actual aún debe contabilizarse), solo ocho veces ha bajado de los 40. Una auténtica barbaridad. Y eso que, como decíamos, su presencia en el equipo ha ido disminuyendo, sobre todo en el club blaugrana y de forma muy pronunciada, lo que no ha provocado que su promedio goleador lo haga, más bien lo contrario.

Juega menos; marca más

El primer año de Xavi lo jugó prácticamente todo, dejando de completar siete de 46 partidos (un 15,22%) o, lo que es lo mismo, jugando un total de 39 partidos de principio a fin. Para llegar con una edad en la que muchos jugadores empiezan a vislumbrar el final de su carrera, no está nada mal. El segundo año disminuyó su presencia con el 38,78% de los partidos completos (19 de 49), pero no fue una temporada sencilla la última con Xavi Hernández, en la que bajó su aportación goleadora (26 goles por los 33 de la anterior).

Flick ha actuado distinto con el polaco. En el primer año con el alemán, Robert, por primera vez desde que viste la camiseta del Barça, completó menos partidos de los disputados (33 de 52, aunque en dos de ellos fue sustituido en el 89', lo que arroja un porcentaje del 63,46% no completos). Sin embargo, es en la presente temporada en la que menos está jugando. Solo ha jugado hasta el noventa un 20% de los partidos, un total de cuatro.

Szczesny celebrando la Supercopa junto a Lewandowski y Raphinha / Intstagram Szczesny

Y, pese a ello, su capacidad goleadora sigue intacta: el mejor promedio lo tuvo la pasada campaña (42 goles, uno cada 93,5 minutos) y el segundo mejor promedio lo tiene esta (10 goles, uno cada 100,8 minutos). En su primer año (33 goles) marcaba cada 119,8 minutos, mientras que en el segundo (26 goles) lo hacía cada 146,1 minutos.

Son datos, números, estadísticas que ayudan a interpretar al futbolista, pero que no sirven para clarificar la magnitud de su trayectoria. Ha aceptado un rol para nada sencillo analizando su carrera, el de habitualmente secundario. Ha puesto por encima de sí mismo al grupo, como aseguró tras superar al Real Madrid ("hemos ganado la Supercopa como equipo") y no hay malas caras ni gestos extraños, solo complicidad absoluta con el proyecto.

Es cierto que su salario es muy importante, de los más elevados de la plantilla, y que acaba contrato el próximo 30 de junio, pero está dispuesto a hablarlo todo si el Barça así lo considera, lo que obliga al club a reflexionar sobre las necesidades del equipo y, sobre todo, sobre la posibilidad de seguir contando con un delantero centro que, en el rol que está desempeñando esta temporada, no es solo un recurso, sino el mejor regalo posible para el proyecto.