Lewandowski, dispuesto a complicarle la vida a Flick

Robert Lewandowski no se resignará a vivir en la suplencia en el FC Barcelona. En este inicio de Liga se ha quedado en el banquillo después de salir de una lesión muscular y poco a poco se va enganchando a la competición.

Lewandowski ha aprovechado perfectamente el parón con su selección para ganar en confianza. Ha disputado los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 como titular en el meritorio empate frente a los Países Bajos a domicilio (1-1) y la victoria en casa frente a Finlandia (3-1).

Lewandowski, en el partido disputado frente a los Países Bajos / EFE

En el primer encuentro estuvo 64 minutos sobre el terreno de juego, mientras que en el segundo alargó su estancia hasta el 68 con gol y asistencia. En su carrera ya ha anotado 86 goles en los 160 encuentros como internacional por su país.

Lewandowski fue generoso con su compañero Zielinski para asistirle, mientras que definió a la perfección un mano a mano con el portero de Finlandia al borde del descanso.

La seria 'amenaza' del Tiburón

'Lewy' volverá con una gran motivación a Barcelona con hambre de recuperar el puesto de delantero centro titular que ha perdido en favor de Ferran Torres. Hansi Flick deberá a empezar a tomar una decisión de calibre ya que el 'Tiburón' va lanzado en este inicio de temporada.

Ferran Torres ha marcado dos goles en tres partidos en la Liga y también anotó en su participación con la selección española frente a Turquía. El valenciano no solo marca goles sino que participa muy bien del juego colectivo, es el primero en presionar en defensa y, como guinda, está afortunado de cara a portería.

Por su parte, Lewandowski aún no tenía el alta para Mallorca y jugó 14 minutos frente al Levante, añadiendo otros 12 ante el Rayo Vallecano. Unos 26 minutos en los que poca cosa pudo hacer para ayudar al equipo, aunque le vino bien para ir rodándose.

Ferran Torres marcó el cuarto gol de España frente a Turquía / AP

Ante el Valencia, todo apunta a que Hansi Flick volverá a optar por Ferran como delantero centro, aunque Lewandowski quizá empiece a tener más minutos. La gran decisión puede llegar en el estreno de la Champions League frente al Newcastle del 18 de septiembre.

Lewandowski no está acostumbrado a ver los partidos desde el banquillo y a sus 37 años no ha perdido el olfato de gol. Otra cosa son los intangibles que aporta Ferran Torres con sus movimientos que quizá el físico de Robert ya no pueda permitírselos.

Hansi Flick deberá decantar la moneda entre los dos futbolistas de la plantilla que serán los encargados esta temporada de ser la referencia. Lewandowski encara su último año de contrato y quiere dejar un buen sabor de bocas. El polaco se cuida mucho y quiere demostrar que aún está en condiciones de jugar en la élite.

La reubicación de Ferran Torres como '9' ha sido un éxito y ello aumenta la competencia, algo que encanta a Hansi Flick para tener a sus dos arietes enchufados.