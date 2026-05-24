Lewandowski se despide entrando en el Top diez de los goleadores del Barça

El de Mestalla contra el Valencia era el último partido de Robert Lewandowski como jugador del FC Barcelona y lo hizo de la mejor manera como lo puede hacer un cazagoles: abriendo la lata en Mestalla y situándose entre los diez delanteros más eficaces de la historia del club.

Lewandowski vivió su día más emotivo como delantero culé el pasado domingo 17 de mayo, en el Spotify Camp Nou, cuando recibió el cariño de sus compañeros, el staff técnico y toda la grada en su penúltimo encuentro enfundado en la camiseta blaugrana. Pero en Mestalla, el delantero polaco pudo decir adiós como realmente le gusta a los cazagoles de élite, abriendo la lata y firmando un gol.

Cierto, fue una diana con sabor agridulce por muchos motivos. El primero de ellos, porque ponía final a una etapa; el segundo porque finalmente no sirvió para que el equipo lograra la victoria en el encuentro que cerraba la temporada.

Al menos, a un hombre como Robert, siempre al servicio del equipo a pesar de su indudable talento individual, le quedó el orgullo de saber que con ese tanto logrado en Mestalla se aseguraba un lugar en el top diez de los mejores goleadores de la historia del Barça.

Quizás ‘Lewy’ ya tenía buenas sensaciones antes de empezar el duelo, pues el Valencia es una ‘víctima’ propicia para el polaco: ya acumulaba 9 dianas en los 6 enfrentamientos anteriores con el conjunto che. Su décima diana contra el equipo valenciano fue de auténtico ‘cazagoles’, demostrando que el olfato rematador y el ‘instinto asesino’ no se pierden con los años.

Su último gol, diana de cazagoles

Apenas superada la hora de partido, Ferran Torres remató de fuerte volea; su disparo se iba muy desviado, pero el delantero polaco, siempre atento en la zona sensible del área, se adelantó a la defensa lo justo para reconducir el tiro del ‘Tiburón’ y marcar el tanto azulgrana.

En su última temporada con el Barça, y a pesar de que no ha tenido el protagonismo de las tres anteriores, Robert firma 19 goles y 4 asistencias en 46 encuentros (2.546 minutos) con un promedio espectacular de un tanto cada 55 minutos...

El legado de Lewandowski a nivel colectivo es impresionante, con siete títulos en estas cuatro campañas (3 Ligas, 3 Supercopas de España y 1 Copa del Rey). Pero también es histórico a nivel individual pues se lleva un Trofeo Pichichi (2022/23) y se aúpa al Top diez histórico de goleadores del Barça con esos 120 goles en 193 partidos, igualando en números absolutos a Josep Escolà (120 en 191 partido).

Los cuatrocientos aficionados barcelonistas presentes en Mestalla se lo agradecieron con un sentido homenaje desde la grada que volvió a emocionar a un delantero que cuando compite es implacable pero que ha demostrado que fuera del campo puede sintonizar e identificarse con sus seguidores como un culé más.

Lejos queda un extraterrestre llamado Leo Messi que encabeza la clasificación -¿quizás para siempre?- con 672 goles en sus 778 encuentros como legendario delantero del FC Barcelona.