Lewandowski despeja cualquier duda sobre su futuro en el Barça: "Definitivamente me quedaré"

A sus 36 años, Robert Lewandowski quiere más. El delantero del FC Barcelona ha vivido esta temporada un segundo renacer futbolístico con Hansi Flick que lo ha devuelto a su mejor versión, y no solo por cifras (42 goles en 52 partidos esta temporada y tres títulos de cuatro posibles con el Barça) si no también por la ambición que lo sigue motivando a ir a por más: “He ganado más de 30 títulos en mi carrera. Pero estoy listo para más”, aseguró en una entrevista exclusiva a 'Sport Bild'.

El delantero polaco, que recibió el respaldo de la dirección deportiva culé en palabras de Deco como el '9' del equipo para la próxima temporada, quiso mandar un mensaje directo tanto para la afición, para sus compañeros y para el Real Madrid, que esta temporada arranca nuevo proyecto con Xabi Alonso, excompañero de Robert en el Bayern:

“Nuestro equipo será aún mejor la próxima temporada”, advirtió el polaco, convencido de que con Flick volverá a pelearse por un triplete que este año se escapó en semifinales de Champions frente al Inter, una derrota que aún arde en la mente del delantero.

Pese a que su cuerpo parecía acusar el desgaste de los años en algunos tramos de las dos últimas temporadas, Lewandowski ha respondido con fiabilidad durante casi todo el último curso de nuevo bajo las órdenes del alemán. Solo una lesión muscular en las últimas semanas lo frenó, evitando que pudiera ayudar al equipo en semifinales contra el Inter de Milá, donde solo pudo disputar los 30 minutos de la prórroga en el Meazza, claramente mermado por la lesión. No obstante, el polaco mira al futuro con optimismo:

“Me siento muy fuerte. Ahora tengo seis o siete semanas de vacaciones y me recuperaré por completo”, explicó. Lewandowski no piensa como un futbolista en el ocaso de su carrera, ni se siente como tal: “Actualmente, mi edad biológica es de 30 años. Creo que no está tan mal. Se corresponde con cómo me siento”, añadió.

Salir del Barça no es una opción

Cuando le preguntaron sobre su futuro en la entidad culé, el delantero cerró cualquier debate. Su renovación automática, vinculada al número de partidos jugados esta temporada, ya se ha activado. El Barça lo tendrá, salvo giro radical, hasta el 30 de junio de 2026. Y lo hará pagando uno de los salarios más altos de la plantilla: 26 millones brutos.

“No es un problema para mí en absoluto”, respondió cuando le preguntaron desde 'Bild' por las dificultades económicas del club. “Definitivamente me quedaré la próxima temporada. Ahora mismo, solo tengo al Barcelona en mi mente”, zanjó.

Lewandowski no tiene dudas y tiene argumentos. Esta temporada, además de recuperar sensaciones, ha superado un registro que se le resistía: los 100 goles con el club blaugrana en apenas 147 partidos. “En algún momento se tratará de lo que digan mi corazón y mi cabeza”, apuntó sobre cuánta gasolina le queda. Por ahora, la prioridad es seguir ganando con el Barça.