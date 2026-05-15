Lewandowski se despedirá del Spotify Camp Nou ante el Betis con Arabia Saudí en el horizonte

El futuro de Robert Lewandowski apunta cada vez con más fuerza hacia Arabia Saudí. Aunque en las últimas semanas había ganado peso la posibilidad de que el delantero polaco aceptara la propuesta del Chicago Fire, en las últimas horas el escenario ha cambiado de manera importante y ahora mismo el fútbol saudí es la opción que más seduce al atacante azulgrana.

La oferta del conjunto estadounidense era potente. Chicago Fire había puesto encima de la mesa una propuesta de 15 millones de euros fijos más otros cinco en variables para convencer al delantero. Sin embargo, según han publicado varios medios polacos y ha podido confirmar SPORT, Lewandowski ha decidido centrar ahora todas sus conversaciones en Arabia Saudí, donde tiene dos ofertas de enorme nivel económico.

Al-Hilal, por ahora, en la 'pole position'

El club que está mejor colocado en estos momentos es el Al Hilal, aunque no existe ningún acuerdo, ni mucho menos. La entidad saudí ha trasladado una propuesta mareante al futbolista, tanto a nivel salarial como de condiciones personales, y el delantero la está estudiando seriamente junto a su entorno más cercano. Además, existe otro club saudí que también está presionando fuerte para intentar cerrar su incorporación en las próximas semanas.

Más allá del aspecto económico, hay factores personales y de calidad de vida que están teniendo mucho peso en la decisión. Pese a que la MLS y la ciudad de Chicago eran una posibilidad atractiva para el delantero y su familia, el entorno del jugador considera que Arabia Saudí ofrece unas condiciones más cómodas a nivel logístico y familiar. La cercanía con Europa, los vuelos mucho más cortos (cinco horas de avión a diferencia de nueve horas para viajar a Chicago) y la diferencia horaria reducida son elementos que Lewandowski considera importantes pensando en su día a día y en mantener una conexión constante con el continente europeo.

Raphinha y Lewandowski con el trofeo de campeón de LaLiga / FC BARCELONA

En estos momentos, el futbolista todavía no ha tomado una decisión definitiva. Su agente lleva las últimas 48 horas negociando intensamente con diferentes clubes saudíes y no todas las conversaciones han llegado todavía a una propuesta económica cerrada y concreta. Por eso, el delantero quiere comparar todas las opciones antes de dar el sí definitivo. Sin embargo, fuentes del fútbol saudí dicen estar plenamente convencidas que el futbolista estará la próxima campaña jugando en la Saudi Pro League.

Lo que sí parece claro es que la resolución está muy cerca, ya que Lewandowski quiere tomar una decisión antes del partido de este domingo ante el Betis. La intención del delantero es que, en caso de confirmarse su salida, el club tenga margen para preparar una despedida a la altura de una de las grandes figuras de los últimos años en el Barça. Todo apunta a que las próximas horas serán decisivas para cerrar uno de los movimientos más importantes del próximo mercado.

Un goleador nato que ha hecho grande al Barça

Lewandowski es para muchos el mejor fichaje del segundo mandato de Joan Laporta. El delantero polaco, que llegó al FC Barcelona en 2022 tras triunfar en Alemania, sigue agrandando su legado como azulgrana. Tras eel duelo ante el Getafe, el polaco sumó 188 partidos con el Barça, superando los 187 que disputó con el Borussia Dortmund, club donde explotó definitivamente. Además, sus números goleadores también son mejores en Barcelona, ya que acumula 118 tantos, con una media de 0,62 por encuentro, por los 103 goles y 0,55 de promedio que firmó en Dortmund.