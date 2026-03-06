Lewandowski descubre el deporte en el que se pica en el vestuario con Rashford: "No puede ganarme ni un partido"

La llegada de Marcus Rashford al FC Barcelona en calidad de cedido generó titulares y expectativas a partes iguales. Meses después, Robert Lewandowski ha desvelado en los micrófonos de Sky Sports cómo es la convivencia diaria con el atacante inglés, revelando una conexión especial dentro y fuera del vestuario azulgrana.

Preguntado sobre si le sorprendió la calidad de Rashford tras los meses difíciles que el inglés vivió antes de su llegada, el polaco es contundente: "Después de unos pocos entrenamientos, no. Tiene un potencial enorme". Lewandowski desgrana las virtudes de su compañero sin escatimar en elogios: "Lo tiene todo. Tiene velocidad, tiene técnica, tiene disparo, tiene zurda, diestra, regate...".

Pero más allá del talento físico, el veterano goleador señala la clave psicológica para sacar el máximo rendimiento del británico: "Marcus es el tipo de jugador que, si le das confianza y ve que crees en él, te puede devolver el 200%".

La química entre ambos se ha forjado en la intimidad de las instalaciones culés, donde comparten confidencias y piques deportivos. "Es un tipo muy agradable. Hablamos porque nos sentamos juntos en el vestuario. También jugamos al ping-pong", relata. Eso sí, el gen competitivo del polaco sale a relucir al hablar de quién domina con la pala: "Mejoró, ¡pero no pudo ganarme ningún partido! ¡Tiene que cambiar de oponente!", bromea entre risas.

La respuesta a las críticas sobre la edad y el físico

El atacante no tolera que se use su edad como argumento en su contra: "'Es viejo y no puede correr', dicen. Y reviso mis números y cómo me comparo con diferentes delanteros... y estaba entre los jugadores que más presionaban durante los partidos". Lewandowski es tajante: "A veces lo que se dice es gracioso porque no tiene sentido. Pero para algunos es más fácil encontrar la excusa para escribir algo sobre alguien".