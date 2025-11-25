Lewandowski descarta salir en enero rumbo a Turquía

Robert Lewandowski termina contrato en junio de 2026, o lo que es lo mismo, al finalizar esta temporada. Es por ello que, con su futuro abierto, muchos son los clubes que buscan iniciar negociaciones con el delantero polaco, mientras el Barça todavía no ha tomado una decisión en firme sobre su continuidad o no.

El último equipo en mostrar interés por el legendario ariete era el Fenerbahçe, que incluso buscaba su incorporación en el mercado invernal, pero según 'Florian Plettenberg', periodista de 'SkySports Alemania', el propio Robert ha descartado esta opción.

Decisión para verano

La decisión respecto al futuro del ex del Bayern se postergará unos meses, aunque sí parece estar decidido que terminará el actual curso como azulgrana, ya que se descarta su salida para el mercado de invierno. El jugador de 37 años llevará cuatro campañas como culer y será decisión de la institución presidida por Joan Laporta si decide ampliar su vinculación o no.

Tras una gran temporada pasada, con 42 goles y tres títulos levantados, el rendimiento en esta 25/26 resultará clave para decidir si se busca su renovación o no. Lo cierto es que, pese a haberse perdido varios partidos por lesión, Lewandowski ya suma ocho goles, uno menos que Ferran Torres que es el máximo goleador del conjunto dirigido por Hansi Flick, por lo que no está haciéndolo mal si su misión es convencer a la dirección deportiva.

Robert Lewandowski celebrando su gol ante el Athletic en la vuelta al Camp Nou / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las opciones que tiene

El doble ganador del 'The Best' ya ha afirmado que no se plantea su futuro en estos momentos, pero está claro que sí deberá planteárselo dentro de poco. Las opciones sobre la mesa pueden pasar por hacer un esfuerzo económico que facilite su continuidad en Can Barça, decantarse por aceptar alguno de los acercamientos de clubes como AC Milan o Fenerbahçe, poner rumbo a un destino exótico como Arabia Saudí o EE. UU. e incluso optar por colgar las botas, opción con menos probabilidades a día de hoy según se desliza en el entorno del jugador.

Sus números como azulgrana

Tras llegar en la 22/23, el 'killer' suma 109 goles y 20 asistencias con la camiseta blaugrana, los cuales le han servido para ganar dos Supercopas de España, una Copa del Rey y dos Ligas en tres temporadas, además de un pichichi a nivel individual. Estos números le sitúan a solo 18 goles de entrar en el top-10 de máximos anotadores de la historia del club catalán, lo cual deja claro que el precio de 45 M€ pagado al Bayern de Múnich en verano de 2022 está más que justificado. Ahora, llega el momento de decidir si se quiere seguir con esta historia entre el polaco y el Barça o separar caminos, sea como sea, Robert Lewandowski deberá ser reconocido como lo que es, uno de los grandes fichajes de los últimos tiempos para el FC Barcelona.