Lewandowski descarta una salida

Robert Lewandowski afronta meses decisivos. A sus 37 años y en la última temporada del contrato que firmó en 2022 para convertirse en la cara del nuevo Barça de Joan Laporta, el delantero tiene claro que, pase lo que pase, su futuro no cambiará antes de junio.

El jugador no ha considerado en ningún momento abandonar el Barça en el mercado de invierno. La prioridad del polaco es terminar la temporada en el Barça al máximo nivel, competir por todos los títulos y, a partir de ahí, analizar qué camino quiere tomar. Así lo confirmó su agente, Pini Zahavi, en sus últimas declaraciones sobre el futuro de su representado en 365scores:

“Todo lo que se está diciendo sobre la posible salida de Lewandowski en el mercado invernal es completamente falso. Se siente totalmente estable en Barcelona y no tiene ninguna intención de abrir la puerta a una salida a mitad de temporada”. El superagente, muy cercano a la dirección culé, aseguró que “Robert no piensa en marcharse ahora mismo; está completamente enfocado en ayudar al equipo y en conseguir títulos”.

Durante la concentración con la selección de Polonia, el propio Lewandowski reconoció públicamente que se encuentra en una etapa de decisiones importantes, pero también dejó claro que no siente presión para resolver su futuro de inmediato: “Pronto estaré listo para decidir qué camino quiero tomar y veré cuáles son mis opciones”. El delantero recordó que no tiene ningún tipo de prisa: “Estoy tranquilo. No sé dónde estaré ni qué querré hacer dentro de unos meses. No tengo que hacer nada y no tengo prisa”.

Regreso por todo lo alto

En el terreno de juego, sigue manteniendo un nivel competitivo alto como demostró en su regreso a la titularidad en Vigo. Con un hat-trick ante el Celta en Balaídos, reafirmó su influencia en el equipo en un momento en el que las bajas han lastrado el juego colectivo de los de Flick y la capacidad goleadora ha caído respecto a los números colectivos de la temporada pasada.

Pese a los problemas físicos que le han mermado en este inicio de campaña, Lewandowski ya es el máximo goleador del Barça este curso, con siete tantos, los mismos que Ferran Torres con dos partidos menos en sus piernas y solo cinco arrancando desde el inicio. Lo que está claro es que el instinto de 'killer' del delantro polaco sigue igual de vivo, aunque su cuerpo no haya respondido como él quería con dos percances musculares en los primeros cuatro meses de competición que le han hecho perderse cuatro partidos.

Los escenarios del Barça

Lo que ocurra después de junio dependerá de dos factores: la postura del club, que como hemos contado en SPORT ya ha movido hilos para conocer la situación de '9' en el mercado como Harry Kane, y la decisión personal del jugador. El Barça aún no ha comunicado si piensa ofrecerle la renovación, y el delantero dejó claro en su país que, si llega esa propuesta, no solo valorará argumentos deportivos. “Mi futuro no dependerá únicamente del fútbol, sino también de cuestiones emocionales”, señaló. Sea como fuere, el capítulo Lewandowski no se cerrará hasta el próximo verano.