Lewandowski no descarta jugar la Eurocopa 2028: "No tengo nada planeado"

Tras cuatro temporadas vistiendo la camiseta del FC Barcelona, Robert Lewandowski ha puesto punto y final a su etapa como jugador culé. El delantero polaco disputó su último partido con la elástica azulgrana el pasado fin de semana ante el Valencia en Mestalla, donde el Barça cayó derrotado por 3-1. Pese a la derrota, Lewandowski logró marcar un gol que quedará para la historia: el tanto número 120 con el club, que le permitió entrar oficialmente en el top-10 de máximos goleadores históricos del FC Barcelona.

Robert Lewandowski se despide de los aficionados del Barça en Mestalla / VALENTÍ ENRICH

Ahora, con 37 años, 'RL9' se encuentra en la recta final de una carrera legendaria. Durante la concentración de la selección polaca para los amistosos ante Ucrania y Nigeria, el delantero habló por primera vez con naturalidad sobre su futuro, tanto a nivel de club como con la camiseta nacional.

"No tengo nada planeado"

Lewandowski evitó dar respuestas definitivas y mostró una postura prudente y reflexiva. Sobre su posible continuidad hasta la Eurocopa 2028 con Polonia, señaló que todo dependerá del club en el que recale y de cómo evolucione su situación física y deportiva. "No tengo una fecha concreta. Es difícil decirlo ahora mismo. No tengo nada planeado", admitió.

Lewandowski, en la rueda de prensa con Polonia / Maciej Kulczynski / EFE

El capitán polaco insistió en que su decisión no será fruto de un único factor, sino de una combinación de varios elementos. "Hay muchas cosas que valorar: cómo me siento físicamente, las sensaciones, el proyecto del club, el rol que me den, el plan deportivo… Podría enumerar diez factores. No es algo blanco o negro. A mi edad es complicado planificar a muy largo plazo. El bienestar de la selección nacional siempre será primordial para mí", explicó.

Además, reconoció que el aspecto económico formará parte de la ecuación, aunque no será el más importante. "Siempre intento escuchar a mi conciencia y a lo que me dice mi corazón, dónde puedo sentirme mejor y disfrutar", recalcó.

Todos quieren a Lewy

Con contrato finalizado este verano, Lewandowski saldrá como agente libre. Varios clubes de primer nivel ya han mostrado interés: desde opciones en la Premier League, Serie A (con rumores sobre Milan o Juventus), pasando por pretensiones atractivas de la MLS y una fuerte propuesta de la liga saudí, que parte como favorita para hacerse con sus servicios.

El propio jugador ha dejado claro que necesita confiar en el proyecto para tomar una decisión definitiva en las próximas semanas. Mientras tanto, en Barcelona, ya se busca un sustituto de garantías con el objetivo de volver a reinar en Europa.