¡Lewandowski no se descarta para el Clásico!

El delantero polaco asegura que su recuperación va "mejor de lo esperado" Eso sí, mantiene que si no está en forma no estará ante el Real Madrid

Todavía hay esperanzas de ver a Robert Lewandowski liderando el ataque del Barça en el clásico ante el Real Madrid del próximo 28 de octubre en el estadio Lluís Companys. Su regreso ante el eterno rival sería una magnífica noticia para Xavi, que en ese trascendental partido no podrá contar con dos puntales como Frenkie de Jong y Jules Koundé.

'Lewy' tuvo que ser sustituido ante el Oporto cuando apenas se llevaba media hora de juego por culpa d'una entrada de un defensa que ni tan solo fue castigada por el árbitro. En su lugar entró Ferran Torres, el autor del gol del triunfo en Do Dragao.

En un primer momento, solo parecía un golpe pero la exploración posterior confirmó la existencia de un esguince en el tobillo izquierdo. El club no especificó tiempo de baja pero la estimación de este tipo de dolencia lo fijaba en aproximadamente un mes.

Pero el delantero polaco, en una entrevista con el programa "WP Sportowe Fakty", no se ha descartado para el duelo ante los madridistas. "De miércoles a viernes descansé. He estado trabajando y rehabilitándome desde el viernes. Me salvo la pierna, 7-10 días. Este es el momento más importante para que el tobillo descanse", dijo Lewandowski.

El parón por selecciones le servirá para seguir descansando y centrarse en su recuperación. Lo que también tiene muy claro el delantero azulgrana es que si no está en plenitud de condiciones no forzará para estar presente en el Clásico, un partido donde se necesita a todos los jugadores al máximo nivel.

"Se dirá más la próxima semana, pero tiene mejor pinta de lo que mucha gente pensaba. No hay fecha de regreso. Todo depende de cómo reaccione la pierna. Si no estoy en forma, no me obligaré a jugar", añadió.

Pero lo más importante es que Lewandowski no se descartó para la gran cita del próximo 28 de octubre y esto es una magnífica noticia para el FC Barcelona y para Xavi Hernández, que podría recuperar al máximo goleador del equipo en un partido de vital importancia.