Lewandowski descarta Arabia y decide dónde está su futuro

La familia Lewandowski ya ha trasladado a su agente, Pini Zahavi, el orden de prioridades a negociar de cara a su futuro deportivo más allá del 30 de junio, fecha en la que expira el actual contrato con el FC Barcelona. El delantero posee innumerables ofertas sobre la mesa procedentes de todas las grandes competiciones y ha llegado el momento de realizar la primera gran criba. La gran decisión, según confirmó el propio Robert hace solo unas semanas, debería llegar durante el mes de abril.

Lewy y su esposa, Anna, han comentado en numerosas entrevistas lo bien que se han adaptado a Barcelona y lo felices que han sido en estos cuatro años. Pero también es cierto que el jugador asume que su futuro en la primera plantilla azulgrana no está nada claro y que aún quiere experimentar un último contrato profesional. Ambas circunstancias han abierto las puertas a plantear un nuevo cambio de aires.

Ni el goleador ni su mujer han entrado en el juego de las especulaciones del mercado, pero desde Polonia y Chicago su entorno y personas próximas a las negociaciones sí han aportado importantes novedades. Al menos, a día de hoy, sí quedan claras las prioridades de la familia Lewandowski.

La primera opción... aunque poco probable

Desde Estados Unidos, Janusz Michallik, exinternacional estadounidense, comentarista de ESPN y muy próximo a la franquicia de Chicago Fire, desvela el deseo real de Robert Lewandowski y su esposa. "Lo primero que hay que tener en cuenta es que si el FC Barcelona ofrece a Robert un contrato para la próxima temporada, no habrá discusión alguna. Chicago Fire solo es una opción a tener en cuenta siempre que Robert deje el Barça".

Michallik está convencido que la franquicia de Chicago Fire tiene argumentos más que suficientes para convencer a Lewandowski en su aventura en la MLS. "El club sabe que Robert espera al FC Barcelona pero está haciendo todo lo posible para convencer a Lewandowski. El club y su técnico, Gregg Berhalter, ven a Robert como algo más que un jugador: sería el auténtico embajador de un proyecto que debería convertir a Chicago Fire en un superclub. Hay que tener en cuentra que en 2028 el club estrenará un nuevo estadio".

Descarte millonario

La MLS está encontrando enormes dificultades para firmar a grandes estrellas del fútbol europeo que finalmente optan por los millones de Arabia Saudita en lugar de dar el salto al emergente fútbol estadounidense. "El club está comprometido al 100% en su contratación. Están luchando por convencerle a él y a su esposa. Anna sabe que recibirá todo tipo de ayudas con su desarrollo profesional en Chicago. Ellos ya lo han comentado, no creo que Arabia Saudita sea el mejor sitio para los Lewandowski por lo que hace referencia a la calidad de vida. En cuanto al resto de Europa, Robert no volverá a Alemania, tampoco seguiría en España si no es en el Barcelona, Luis Enrique está optando por otro perfil de jugadores en el PSG y en Inglaterra no estoy convencido que los clubs más grandes tenga un sitio para él. El único destino posible sería Italia", asegura Michallik.

El popular comentarista incide en los nuevos retos que puede ofrecer la MLS a un jugador TOP Mundial. "Para Robert sería como una especie de inicio de una nueva carrera. Con 38 años llegaría a un sitio en el que sería el centro de atención. Por respeto a Gregg Berhalter (técnico de Chicago Fire), no puedo decir según qué cosas, pero Chicago Fire sabe cómo atraer a Robert y a su esposa Anna".

Lewandowski, por ahora, se ha limitado a pedir un poco más de tiempo antes de aclarar su futuro profesional. Janusz Michallik sí avisa que la oferta de Chicago Fire tiene fecha de caducidad: el club busca una estrella y quiere a Lewy, pero si no firma este verano irán al mercado en busca de otro crack. "No conozco los detalles de las negociaciones, pero Chicago tiene previsto construir un superclub y es normal que quiera tener un plan B a punto. Ni tan siquiera es cuestión de la edad, si Robert no sale bien, buscarán otro jugador que lo pueda hacer posible".