Christensen se disfraza de Lamine Yamal y descanso para Lewandowski: así les fue a los internacionales del FC Barcelona

La fecha FIFA de octubre arrancó con la participación de cuatro azulgranas que tuvieron distintos minutajes e influencia en el juego. Frenkie de Jong y Andreas Christensen fueron titulares, respectivamente, en Países Bajos y Dinamarca; Marcus Rashford jugó toda la segunda mitad con Inglaterra y Robert Lewandowski no tuvo minutos con Polonia.

Christensen: "Quiero quedarme, siempre ha sido mi plan" / EFE

Christensen se reivindica

El único que jugó los 90 minutos, y además, de forma destacada fue Andreas Christensen. El central danés juega a cuentagotas con Hansi Flick pero es imprescindible en la línea de tres centrales del seleccionador danés, Brian Reimer. En la goleada de Dinamarca ante la Bielorrusia del catalán Carlos Alós (0-6) clasificatorio para el Mundial, la cuenta se inició con una gran acción del azulgrana, que se aventuró en ataque avanzando muchos metros con el balón, hizo una precisa pared con Damsgaard y tras recibir, asistió a Froholdt para el 0-1 a los 14 minutos de juego. Christensen fue también el encargado de sacar las faltas directas. Su papel es de claro liderazgo.

De Jong y Rashford, dosificados

En el otro partido con presencia azulgrana clasificatorio para el Mundial de 2026, De Jong también fue titular. Países Bajos goleó sin brillo (0-4) a la débil Malta y Frenkie jugó los primeros 67 minutos hasta que Ronald Koeman le sustituyó por Justin Kluivert. El blaugrana formó en el centro del campo con Reijnders, que fue el pivote, y el interior Gravenberch. Acumuló mucha posesión del balón en un partido con poca historia.

Por su parte, Marcus Rashford no formó en el once titular de Thomas Tuchel para el amistoso de Inglaterra frente a Gales, con victoria local por 3-0- El extremo azulgrana entró tras el descanso por el jugador del Aston Villa Ollie Watkins, que sufrió un encontronazo con un poste, y lo cierto es que tuvo una actuación irregular, en la que intentó desbordar por la banda, pero también perdió algunos balones. El partido se decidió en los primeros 20 minutos (los tres goles fueron en el arranque, cuando no estaba Rash), y después, se volvió tedioso.

Urban reserva a Lewy

Quien no tuvo participación fue Robert Lewandowski en el amistoso que Polonia disputó ante Nueva Zelanda y que vencieron los de Jan Urban con un solitario gol de Piotr Zielinski en el minuto 49. El '9 titular fue el futbolista del Al-Duhail catarí Krzysztof Piatek, que disputó los 90 minutos.

El domingo, los polacos juegan en Lituania y éste sí es partido clasificatorio para el Mundial, por lo que es de esperar la titularidad de Lewy, que este jueves descansó para estar a punto en 72 horas.