Lewandowski, decepcionado con su sustitución al descanso en el Barça-Atlético

Robert Lewandowski fue uno de los dos futbolistas damnificados por la expulsión de Pau Cubarsí en el duelo de Champions entre el Barça y el Atlético. Hansi Flick tuvo que mover ficha para que el equipo blaugrana continuara vivo de cara al partido de vuelta y realizó dos cambios en la media parte. El técnico alemán prescindió de Pedri, quien tenía algunas molestias físicas y no quisieron correr riesgos, y también a Robert Lewandowski en una decisión más técnica. Optó por colocar a Rashford de referencia y dejó fuera al polaco. Lewandowski, que ha ido perdiendo algo de presencia, se sintió algo decepcionado con la sustitución en un partido tan importante y con el foco internacional encima.

Lewandowski salió de referencia en el once titular para intentar fijar a los centrales y dejar así las bandas más libres para los dos extremos. Ganó duelos aéreos, pero sufrió mucho con las marcas en un partido con gran intensidad. Es cierto que tuvo algún despiste en la presión ofensiva -la jugada de la expulsión nace de una presión poco efectiva del polacp- pero tuvo alguna ocasión de gol. En un partido en que el que se podría necesitar rematador y referencia arriba en la segunda mitad, Flick decidió sacarle y no le gustó.

El delantero polaco ha ido alternando titularidades con Ferran Torres e, incluso, con Dani Olmo, que jugó de falso '9' en el último duelo del Metropolitano. Flick buscaba soluciones para la falta de gol del equipo y probó un cmabio táctico arriba. Lewandowski ha participado en un total de 39 partidos anotando 17 goles y dando tres asistencias. Son números más que aceptables, pero es cierto que desde el pasado 15 de enero solo ha conseguido ocho goles. Y ahora llega la fase decisiva de la temporada.

Lewandowski tiene una buena relación con Hansi Flick. De respeto mútuo y es un futbolista con muchísima ascendencia dentro del vestuario. El técnico alemán le ha ido dosificando mucho este curso para evitar que llegara cansado a finales de temporada y el polaco se encuentra bien. De hecho, no hubo problema físico alguno ante el Atlético y entiende que podría haber ayudado al equipo en la segunda mitad. En Polonia, su cambio ha generado muchísima polémica, con comentarios muy críticos hacia Hansi Flick.

A partir de ahora, habrá que ver qué delantero jugará en el Metropolitano y también quien jugará contra el Espanyol de salida porque podría haber rotaciones. Lewandowski tiene una conversación pendiente con Flick para abordar su futuro y su deseo es continuar porque se ve con fuerzas para estar un año más al máximo nivel. Será una conversación sincera porque el Barça tiene decidido ofrecerle un año más de renovación. Será el propio polaco el que decida si sigue o no, ya que tiene ofertas importantes encima de la mesa y alguna de ellas le asegura un papel deportivo protagonista.