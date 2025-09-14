Lewandowski: "No estoy en decadencia con 37 años"

Robert Lewandowski ha arrancado la que, muy probablemente, sea su última temporada con el FC Barcelona. El delantero finaliza su vinculación contractual el 30 de junio y, tras cuatro temporadas de blaugrana, todos los caminos conducen a poner punto y final a esta historia. Ahora bien, el polaco todavía tiene mucho fútbol y goles que ofrecer al conjunto catalán y se siente preparado para el reto de este nuevo curso. De hecho, afirmó que le quedan "dos o tres años más a buen nivel".

“Me siento muy fuerte. Si ves en el papel lo que hago en los entrenamientos, las pruebas físicas, estoy a un nivel similar al que tenía antes. Mucha gente comete el error de pensar que a los 37 años estoy en decadencia. Aun así, sé que puedo estar en la cima, y físicamente no veo ni siento que tenga que alcanzar a los jóvenes. Al contrario. Ellos tienen que alcanzarme a mí”, explicó en una entrevista concedida a 'The Times'.

La campaña no ha arrancado, sin embargo, de la mejor manera para el '9' del Barça: estuvo ausente por unas molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el primer encuentro y no ha alcanzado la media hora de juego sumando los minutos de la 2ª y 3ª jornada.

En la citada entrevista explicó el origen de la lesión y dijo que tiene que ver con "los nervios" en su pierna, que se originó por "demasiados viajes y autobuses" durante la gira de pretemporada del Barcelona, y una cama dudosa en Corea del Sur, lo que significó que "no pudo dormir durante dos horas" y, como resultado, "el músculo estaba cansado".

La Champions

El Barça se quedó con la miel en los labios, quedando eliminado de la Champions en la prórroga del partido de vuelta de las semifinales en Milán frente al Inter. Lewandowski apuntó que "si hubiéramos jugado la final habríamos tenido una gran oportunidad de ganar esta Champions League, pero así es el fútbol: se puede perder el último paso".

Del mismo modo, para esta nueva edición, incluye al Barcelona entre los candidatos para alzar la 'orejona' al cielo de Budapest el 30 de mayo y descartó que los equipos de la Premier League sean ahora los rivales a batir: "También están entre los favoritos, pero aún están el Real Madrid, el Barcelona, el PSG... en la Premier League, pagan mucho. Ves a los jugadores que están fichando a precios exorbitantes cuando ni siquiera han tenido una buena temporada. Eres joven, marcas diez goles en seis meses y algún club pagará 60 o 70 millones. Antes, había que conseguir algo. Pero nunca se sabe si el precio que pagan ofrece la calidad que buscan".

De hecho, los culers se estrenarán en la máxima competición europea de clubes frente a un equipo inglés: el Newcastle. Será este jueves (21:00 horas) en St. James Park. Curiosamente, un equipo con el que nuestro protagonista tiene una vinculación que le hace viajar hasta su infancia en Polonia. "De pequeño, recuerdo que llevaba la camiseta del Newcastle, con el número 9 de Shearer en la espalda. Fue un regalo familiar y lo usé mucho porque en ese momento él era el rey, fue único".