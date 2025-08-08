"Lewandowski debería estar jugando contra un rival cansado"

En la mañana de este viernes, el FC Barcelona informaba sobre la baja de Robert Lewandowski, que no estará disponible en el partido del domingo ante el Como por molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El polaco encara la última temporada de su contrato con el Barça y cumplirá 37 años el próximo 21 de agosto, y ese es el motivo principal por el que una de las leyendas de su país cree que su etapa como culer debería finalizar.

Jan Tomaszewski, mítico guardameta de la Selección de Polonia que consiguió alcanzar el tercer puesto en el Mundial de 1974 ha vuelto a cargar contra el 'killer' azulgrana. Después de hacer alusión a la edad de 'Lewy', el exjugador arremetió contra los que valoran positivamente el estado físico de Robert: "Cuando leo comentarios de algunos como: "Robert está jugando de maravilla, cómo se ha preparado ahora. Ese parón por el partido contra Finlandia le ha venido bien'. ¡Dense un golpe en la cabeza! ¿De qué están hablando?", dijo en el programa 'Futbologia' de Super Express.

En el presente mercado de fichajes de verano no ha habido rumores fuertes que apuntasen a una marcha del ariete de Varsovia. Sin embargo, Tomaszewski recalca el interés de equipos del Golfo Pérsico: "Robert podría tener una propuesta para irse. Damas y caballeros, no es casualidad. ¿Por qué no escriben sobre Yamal o Raphinha? Porque no tiene sentido. Sin embargo, el club también tiene noticias de que recibió una oferta de Emiratos", afirmó el exportero polaco.

Una salida a Arabia

Mirando por todas las partes, Tomaszewski cree que una venta en este mercado estival podría ser beneficiosa para el club azulgrana: "Dentro de un año, cuando Robert tenga plena libertad de decisión, se marchará gratis, y este es el último momento en que el Barcelona puede sacar dinero por él", expuso.

"Robert debería estar jugando contra un rival cansado"

Hace pocos días, la leyenda de la selección polaca ya defendió que Lewandowski debería marcharse a Arabia en vistas al rendimiento que podrá ofrecer durante la próxima temporada. Esta vez, apunta al tipo de contrincante al que está en condiciones de enfrentarse ahora mismo el delantero del FC Barcelona: "Robert debería estar jugando contra un rival cansado". Anteriormente dejó una frase todavía más contundente: "Su vista y su cerebro están dispuestos, pero su corazón no lo deja. Salvo Robert y su familia, todas las demás partes están a favor de su marcha", sentenció Tomaszewski.

Última temporada como culer

De todos modos y pese a las palabras de su compatriota, lo cierto es que Lewandowski sigue contando con la confianza de Hansi Flick. El polaco acabó la temporada pasada alcanzando la excelente cifra de 42 goles con el Barça y se le ha visto en buena forma durante la gira asiática. Aun así, no es descartable que 'Lewy' vaya perdiendo protagonismo en favor de Ferran Torres de cara a ir preparando el relevo.