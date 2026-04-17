"Lewandowski no debe ofenderse: ahora es suplente en el Barça"

El futuro de Robert Lewandowski sigue generando debate y, especialmente, se sigue con mucha atención en Polonia. El delantero ha perdido protagonismo en el Barça y no está nada claro que siga en el club blaugrana a pesar de que tiene una oferta de renovación. El exjugador Zbigniew Boniec, mítico en su país, reconoció que Lewandowski ahora no está para jugar muchos minutos de alto nivel en el Barça: "Hay que decirlo claramente, y Robert no puede avergonzarse ni ofenderse por ello: Lewandowski en Barcelona es suplente hoy si todos los jugadores están a disposición del entrenador Hansi Flick. Y esi que Raphinha ni siquiera ha regresado todavía. ¡Así que en un partido tan importante, un Robert Lewandowski en plena forma no empieza en el campo desde el primer minuto! Eso significa algo", destacó en 'Polsatsport'.

Boniek cree que Lewandowski debe seguir con su carrera, pero que en el Barça lo va a tener complicado por la competencia y la alta calidad de la plantilla: ""Claro, sería una pena que fuera el último partido de Robert en la Liga de Campeones. Está claro que Robert tiene que tomar algunas decisiones. Vi a Ferran Torres, que fue titular desde el primer minuto en un partido tan importante, y eso significa algo. Veremos lo que sucede, pero en el Barça él ya sabe a que objetivos puede aspirar", indicó.

Lewandowski ha hablado de su futuro dejando claro que todavía no ha decicido nada. Tiene una oferta de renovación encima de la mesa, pero quiere saber lo que piensan deportivamente de él. No quiere ser una rémora para el club porque se ve capacitado de disputar partidos al máximo nivel un año más y tiene ofertas importantes encima de la mesa. El polaco está meditando mucho su futuro y, tras ganar la Liga, decidirá.

En el Barça se han comprometido a renovarle por su implicación con el club, pero en el área deportiva y el cuerpo técnico ya tienen claro que no está para ser titular, por lo que si se queda, el polaco será suplente con un rol de muy pocos minutos de calidad sobre el terreno de juego.