Lewandowski: "Creo que los árbitros deberían promover más el fútbol ofensivo"

Robert Lewandowski y Ewa Pajor son los dos 'killers' polacos del primer equipo masculino y femenino del Barça. Los delanteros han mantenido una conversación para Barça One donde han hablado de sus procesos de adaptación, del estilo de juego y de la presión.

Pajor fichó por el equipo azulgrana el pasado verano y cada vez está más adaptada al equipo: "Sabemos que Barcelona tiene un estilo propio. Siempre me preguntaba por qué jugaban con tantos pases, y por qué tan cortos. La velocidad de los rondos en los primeros entrenamientos fue algo que me sorprendió. Tuve que adaptarme porque querían que los jugadores estuvieran muy cerca los unos de los otros".

El 9 del Barça masculino, por su parte, está en su tercera temporada en el conjunto dirigido por Hansi Flick: "Recuerdo claramente el primer día que pisé el vestuario, cuando debuté en el Camp Nou, cuando me puse la camiseta del Barça por primera vez... Sentí una emoción muy grande. No esperaba sentir eso a mi edad, pero pensé que había dado un paso adelante en mi carrera y que estaba en el lugar en el que quería estar".

El estilo de juego de LaLiga

"Cuando llegué a Barcelona esperaba encontrar una liga más técnica, pero después de algunas jornadas, incluso después de algunos meses, me di cuenta que LaLiga ahora, comparada con la de hace algunos años, no es la misma. Ahora también hay muchos equipos que juegan muy a la defensiva, que intentan hacer faltas, molestar... y ese estilo de juego ofensivo ha desaparecido un poco comparado con antes", admite Lewandowski.

Además, el polaco ha querido destacar el papel de los colegiados en el cambio del juego: "Entiendo que los equipos intenten obstaculizarnos de alguna manera, pero a veces los árbitros también lo permiten. Siempre nos dicen que hay límites, pero los utilizan de manera curiosa, nunca acabas de entender donde está ese límite. Creo que deberían promover más el fútbol ofensivo. A veces los árbitros permiten jugar no tanto de manera dura, sino más sucia".

Los pichichis de sus respectivas ligas

Ewa Pajor es la máxima goleadora de la Liga F con 17 tantos: "Esta es mi primera temporada, así que no me puse un objetivo específico. De hecho, nunca me marco un objetivo acerca de cuantos goles quiero marcar. Para mí, lo más importante es que el equipo funcione bien. Quería venir a este club, adaptarme rápidamente y en sentirme bien. En cuanto a los goles que marco, creo que no es solo mérito mío, sino de todo el equipo".

Lewandowski también se encuentra en la cima de la clasificación masculina con 22 goles: "No hay duda que nuestra posición en el campo es clave, porque tienes que anticiparte y saber dónde puede caer el balón. Cuando tenemos oportunidad de marcar es algo genial, porque entonces solo tienes que concentrarte en cómo finalizarla. Hay partidos con pocas situaciones y tienes que solucionarlo como sea, ya sea luchar con los defensas o empujar la pelota para que entre en la portería".

Las críticas y la presión

Estar en el primer equipo del Barça es sinónimo a tener miles de ojos pendientes a cada movimiento que los futbolistas hacen dentro y fuera del campo: "Después de tantos años he desconectado completamente, ya no me importa. He aprendido mucho aquí en España, porque el nivel de información mediática es altísimo", expresa Lewy.

"Sabemos que las expectativas son enormes, porque es un club que ha ganado todos los trofeos posibles en los últimos años. Pero también somos humanas, tenemos un calendario tan apretado que realmente en lo que me concentro yo es en preparar cada partido y darlo todo", añade por su parte la polaca.

Los objetivos de cara al final de temporada

El Barça femenino ganó la Supercopa de España el pasado mes de enero y ahora a las azulgranas les esperan una final de temporada complicada: "Fue una victoria especial, pero ahora nos esperan meses intensos. Jugaremos contra el Wolfsburgo, mi antiguo club, que será un partido especial. Queremos seguir adelante en la Champions League, lucharemos por llegar a la final y ganarla", comenta Pajor.

Robert Lewandowski ha querido ser un poco más precavido, pero con una meta clara: "Siempre queremos ganarlo todo. Es difícil decirlo antes de cada partido, especialmente en la Champions League, donde lo que queremos es pasar de ronda, pero siempre es mejor centrarse en el próximo rival. Mi objetivo, como siempre, es ganar títulos y espero que este año podamos ganar la Copa del Rey, porque aún no la he ganado. La Champions siempre es un sueño, sería algo muy especial ganarla con este club".