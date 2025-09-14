Lewandowski crea a su entrenador perfecto con una ausencia destacada

Casi dos décadas como futbolista profesional dan para muchas vivencias: partidos, goles, títulos... Pero también compañeros de vestuario y entrenadores. La carrera de Robert Lewandowski siempre ha estado acompañada por buenos técnicos en los banquillos. Desde su salto al fútbol de élite con el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp hasta este curso en el FC Barcelona con Hansi Flick.

En una reciente entrevista concedida por el delantero polaco a 'The Times', fue sometido a un test para crear al que sería su entrenador perfecto, de entre los técnicos con los que ha compartido equipo desde su debut como profesional. La nómina de candidatos no es nada desdeñable.

El mejor en lo que se refiere a la táctica, para Lewandowski es Pep Guardiola, con quien compartió dos temporadas en el Bayern de Múnich. Hansi Flick es el escogido en cuanto a la gestión de grupo y Jürgen Klopp, el mejor en las charlas de equipo.

Para los grandes partidos, el delantero polaco escogió a Carlo Ancelotti, con quien estuvo un año y poco, también, en el Bayern. Mientras que el mejor vestido va para Julian Nagelsmann, aunque este fue el único que le hizo reflexionar, según apunta 'The Times'.

El entrenador perfecto para Robert Lewandowski / The Times

Sorprende, por lo tanto, la ausencia de Xavi Hernández entre estos cinco técnicos que Robert Lewandowski ha escogido para crear al entrenador de ensueño. El polaco y el egarense coincidieron en el FC Barcelona durante dos temporadas: de 2022 a 2024. En la primera campaña, los blaugranas ganaron la Liga y la Supercopa de España, mientras que el delantero, además, se hizo con la Bota de Oro. El siguiente curso acabó en blanco, Xavi fue destituido y relevado por Hansi Flick en el banquillo.