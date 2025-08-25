Lewandowski no se conforma (y pone una marcha más)

Robert Lewandowski (37 años) ya se ve en condiciones de ser titular. A pesar de unas primeras previsiones que apuntaban a que no estaría a tope hasta el parón, ya jugó unos minutos ante el Levante y estará a disposición de Flick ante el Rayo. El dilema ahora es para el técnico, que deberá escoger entre Ferran, que ha marcado en las dos primeras jornadas, y Lewy, que dejó buenas sensaciones en la pretemporada.

El polaco cerró la gira asiática con dos goles. El primero lo marcó ante el FC Seoul a puerta vacía tras aprovechar un balón que rebotó en el poste previo remate de Lamine Yamal. Lewandowski fue titular en el segundo amistoso por tierras asiáticas tras entrar en la segunda mitad ante el Vissel Kobe. Lewandowski también marcó en el tercer amistoso ante el Daegu FC (0-5).

El ariete hizo el segundo del Barça tras aprovechar un gran centro de Gerard Martín, que aún no ha podido debutar en LaLiga al no estar inscrito. Dos días antes del Gamper, llegaron las malas noticias con un comunicado oficial del club. "El jugador Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad".

Un comunicado con algo de suspense porque era muy ambiguo con la lesión del delantero. En ningún momento se hablaba del tiempo de baja (algo más o menos habitual) pero tampoco de lesión. Solo de molestias y el polaco se siguió ejercitando en los días siguientes, aunque en solitario y haciendo sobre todo trabajo de gimnasio (se le vio en la Ciutat Esportiva haciendo bici estática).

El recuerdo de la lesión muscular de la temporada pasada en la fase decisiva invitaba a la prudencia. Pero entrenó con normalidad en la previa del duelo ante el Levante y jugó unos minutos en el Ciutat de València. Flick recurrió al polaco para buscar el gol de la remontada (entró en el 76' con el 2-2) y le dio entrada por Balde.

Una sustitución que el alemán también uso para agitar al equipo con un cambio de sistema. Del 4-3-3 habitual a un 3-3-4 ultraofensivo con Ferran y Lewandowski en punta Olmo por detrás y dos carrileros: Lamine y Raphinha. El gol nació en los pies de Lamine pero se lo marcó en propia de Unai Elgezabal.

Algunos jugadores del Barça se presentan en la Ciutat Esportiva en su día libre / Carlos Monfort

Comprometido

Lewandowski pudo empezar a coger ritmo y su objetivo es recuperar la titularidad. Este lunes ha sido uno de los jugadores que se han acercado a la Ciutat Esportiva, a pesar de tener fiesta. Flick les concedió dos días libres pero el polaco no ha sido el único que ha querido seguir preparándose. Ferran, Iñaki Peña y Pedri también han aprovechado el día para seguir con su puesta a punto.

Ferran Torres celebra su gol en el Levante-Barça de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

Ferran también quiere mantener su plaza en el equipo tras reivindicarse con dos goles. Ya lo dijo tras la victoria en el Ciutat de València. "Siempre he creído que puedo ser importante. Me veo capacitado para ser titular. Entonces, siempre que el míster lo vea oportuno y me ponga de titular hay que aprovechar porque la competencia es muy alta. Pero la competencia al final siempre nos hace mejores jugadores a todos", apuntó en Movistar +.