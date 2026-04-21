"Lewandowski, compórtate como un hombre. ¿Cómo permites que el Barça te trate así?"

El futuro de Robert Lewandowski se aclarará ya en las próximas semanas. El Barça le ha hecho una oferta de renovación por un año a la baja y el delantero polaco tiene el interés de varios equipos para salir del Camp Nou y seguir su carrera deportiva al máximo nivel. En Polonia, el futuro del goleador se ha convertido casi en un asunto de estado y la opinión mayoritaria es que debería abandonar la entidad barcelonista para ir a un club que le asegure la titularidad durante un par de años para que pueda demostrar que sigue en buen estado de forma. Lewandowskiestá a gusto en el Barça y en Barcelona, pero hay muchas presiones.

El exfutbolista internacional polaco, Jan Tomaszewski, fue muy claro al hablar del culebrón Lewandowski y le recomendó claramente que se marche del Barça si quiere acabar su carrera feliz: "Apelamos hace tres o cuatro meses sobre este tema. Robert, compórtate como un hombre. No eres un cualquiera. Eres el polaco más famoso de la historia, ¿y permites que te traten así en el Barça?", señaló en 'Super Express'

Tomaszewski fue rotundo al expresar su deseo sobre el futuro del delantero: "Si Robert se va ahora, que el Barcelona haga lo que quiera y gane el título de la liga española. Estoy convencido de que Robert, juegue en la MLS o en otro equipo en Europa, será utilizado como se merece", sentenció.

El Barça ha cumplido su palabra y le ha ofertado un año más de contrato pero dejando claro que su rol en el equipo, en el caso de continuar, va a ser secundario por lo que no partiría como delantero centro titular. De hecho, durante este curso, Hansi Flick le ha relegado al banquillo en numerosas ocasiones, sobre todo en el tramo decisivo de la temporada, algo que ha hecho meditar al polaco sobre su futuro.