Lewandowski: "No se puede comparar a Lamine con Mastantuono"

FC Barcelona y Real Madrid volverán a competir en esta nueva temporada por el título de LaLiga. Lamine Yamal sigue siendo la estrella del equipo blaugrana, ahora ya sí como mayor de edad, mientras que los blancos han cerrado el fichaje de Franco Mastantuono, quien se incorporó el jueves bajo las órdenes de Xabi Alonso, cuando cumplió la mayoría de edad.

"No se pueden comparar jugadores, especialmente a esa edad tan temprana. El fútbol se está volviendo cada vez más exigente y pone presión sobre los jóvenes. No se trata del fútbol, sino de que muchos a esta edad no tienen la mentalidad de asumir todo ese peso. Creo que eso los debilita, pero no ahora. La pregunta es: ¿qué pasará cuando tengan 25, 26 o 28 años? ¿Seguirán jugando al máximo nivel o no? Porque si empiezas tan joven, también es un gran desafío mantenerse en la cima no durante cinco años, sino diez o incluso más", dijo Robert Lewandowski en una entrevista concedida a 'ESPN'.

El fichaje del Real Madrid puede ser entendido como la búsqueda de un nuevo talento joven que pueda acercarse el potencial del de Rocafonda. "Sin duda, tienen presión para encontrar a alguien como Lamine. Creo que será imposible. Es mejor que cada uno siga su propio camino. La expectativa de la afición es que deben encontrar a un Lamine, pero no lo encuentran porque no puede aparecer un jugador así en cada ciudad todos los años. Pasa una vez cada diez años. Es como la comparación anterior entre Cristiano y Messi. Eran jugadores completamente diferentes. No se puede encontrar al próximo Messi, ni al próximo Cristiano Ronaldo, porque son únicos", añadió el delantero polaco en la citada entrevista.

Los objetivos y las expectativas

Los blaugranas cerraron el curso pasado de una manera casi perfecta: Liga, Copa, Supercopa y semifinales de la Champions League. El reto de igualar o superar lo conseguido no será nada sencillo. "El próximo reto en la próxima temporada es intentar ayudar a mis compañeros, al club, a ganar el título, a marcar goles, no solo en el campo, sino también fuera de él. Sé por mi experiencia y mi edad que es importante intentar ayudar a mis compañeros, sobre todo porque tenemos muchos jugadores jóvenes en el vestuario. Pero al final, sigo sintiéndome muy bien físicamente", comentó el '9' del Barça.

No obstante, Robert hizo una interesante lectura la parte positiva y negativa alrededor de lo cosechado el curso pasado: "Por un lado, si estás tan cerca, significa que has hecho las cosas muy bien, pero no lo suficiente. Si piensas en esta temporada, creo que este equipo va a ser más fuerte porque el potencial es enorme. Por otro lado, para muchos jugadores esta temporada puede ser más dura porque las expectativas son mayores. Por supuesto, si llevas años jugando a este nivel, sabes lo que significa. Pero si llevas una o dos temporadas jugando a un buen nivel y ahora tienes que repetirlo, eso es un gran reto para cualquier jugador de futbol".

Hansi Flick, año II

El polaco considera que "podemos jugar mejor que el año pasado porque entendemos lo que teníamos que hacer en el campo con Hansi, porque al principio, al final del año pasado, tuvimos un periodo en el que no jugamos bien y perdimos muchos puntos; pero como teníamos un equipo joven, tuvimos que entender el camino que Hansi intentaba marcarnos. Creo que este año, desde el principio, hemos empezado muy bien y hemos entendido muchas cosas que antes no entendíamos".

El palmarés blaugrana espera ser actualizado al final de la temporada con nuevos trofeos que vayan rumbo al museo del Barça, pero 'Lewy' tiene claro cuál tiene que ser la mentalidad del vestidor. "No importa cuántos títulos hayas ganado, lo importante es cuántos títulos quieres ganar. Este es el siguiente reto: mejorar, estar en la cima, mejorar, demostrar que ganar este tipo de títulos no fue una casualidad y encontrar la motivación para seguir adelante.