Lewandowski, un clásico para entrar en el Top 10 del Barça... ¿y seguir?

Mientras el FC Barcelona ajusta sus agendas para celebrar un nuevo título de Liga, si puede ser el próximo domingo en el clásico y a costa del Real Madrid, algunos de sus jugadores intentan saborear los últimos partidos antes de sumar un nuevo título a su palmarés mientras analizan su futuro. Es el caso de Robert Lewandowski, un delantero de leyenda quien cerca de cumplir los 38 años debe decidir si sigue un año más en el Spotify Camp Nou para asumir un papel secundario para el que no nació o bien enfoca su carrera hacia un último reto, quizás la siempre atractiva Serie A o tal vez el menos rutilante pero más rico fútbol saudí.

"Me gustaría seguir celebrando Ligas con el Barça", dejó caer Lewy en el postpartido del equipo frente a Osasuna, después de volver a sentirse decisivo para el equipo aportando uno de los dos tantos del 0-2 que servía para seguir presionando al Real Madrid. Robert acababa de firmar su gol 119 tras defender la camiseta blaugrana en 189 partidos. Un promedio de 0,63 dianas por aparición con el que ya se asoma al Top 10 de los goleadores históricos del club.

Para un delantero que ha sido un auténtico martillo pilón para las porterías rivales, sumar 18 goles (y 4 asistencias) en 42 partidos oficiales de la temporada 2025/26 pueden parecer estadísticas discretas. Pero si esos números se ponen en contexto (un año marcado por algunas lesiones musculares y un golpe fortuito en la cara, más competencia por parte de Ferran Torres y de ahí más suplencias... y el indudable peso de los años) críticos y aficionados admiten que la aportación de Lewandowski sigue siendo importante para el Barça. ¿Suficiente para ser el delantero titular con garantías para pelear todos los títulos?

El debate del '9'

Ahí está el debate en torno a su figura, porque la dirección técnica considera que ya pasó su momento y la oferta de renovación que le ha hecho llegar es muy a la baja. Y estos son, también, los motivos por los que el propio internacional polaco se plantea si quiere seguir en el Spotify Camp Nou para sumir un papel secundario o prefiere una última aventura en la que sea la referencia del equipo, como la Juventus.

Mientras toma una decisión, Lewandowski intenta aumentar su palmarés de leyenda, trabajado a pico y pala -o mejor dicho, a base de goles- a la sombra de dos monstruos como Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Cuando levante su tercer título de LaLiga española se situará como uno de los futbolistas con más Ligas (13) junto a Ryan Giggs, Thomas Müller, Manuel Neuer y Kingsley Coman, dejando atrás a Leo Messi, David Alaba y Paco Gento (12). Dos Botas de Oro, 1 Champions, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 6 Copas, 10 Supercopas... son algunos otros galardones en sus vitrinas que servirían para organizar un museo propio.

Los que tiene en el punto de mira

A nivel azulgrana, el ariete se encuentra a un paso de ingresar entre los diez mejores goleadores históricos del Barça, pues con sus 119 tantos ocupa la undécima posición y el décimo, el mítico Josep Escolà (jugador culé de los años 1930 y 1940), sumó 120 dianas en 194 partidos (0,63 de promedio). Un poco más arriba se sitúan el holandés Patrick Kluivert (122 goles en 257 partidos y 0,47 de promedio) y el Noi de Pedralbes, Carles Rexach (122 goles en 450 encuentros y 0,27 de promedio).

Por supuesto, quedan fuera de su radar los integrantes del podio: el 'extraterrestre' Leo Messi (672 goles en 778 partidos y 0,86 de promedio) y los 'humanos' César Rodríguez (225 goles en 344 partidos y 0,65 de promedio) y Luis Suárez (195 goles en 283 partidos y 0,69 de promedio)

Por tanto, si Robert firma en los cuatro encuentros de LaLiga que le restan al Barça tres goles (por promedio) o cuatro (en términos absolutos), cerraría el curso 2025/26 como el octavo delantero más goleador de la historia del club. Parece casi imposible que el internacional polaco -también es el pichichi histórico de su país con 89 dianas en 165 internacionalidades- pueda asaltar la séptima posición de Mariano Martín (129 goles en 144 partidos y 0,90 de promedio).

Por delante, Lewy tiene cuatro partidos para intentarlo: el primero el clásico del Spotify Camp Nou frente al Real Madrid del 10 de mayo, un bombón para cualquier futbolista y en el que Robert espera contar con el respaldo de Hansi Flick para ser titular... con el permiso de Ferran Torres. Puede ser el día del alirón liguero.

Después, el desplazamiento a Vitoria frente al Alavés del 13 de mayo, el último encuentro como local el 17 de mayo ante el Real Betis (¿y el de su despedida de la afición blaugrana?) y el cierre de temporada, y el que podría ser el final de su etapa barcelonista, en Mestalla contra el Valencia el 24 de mayo. Será a partir de entonces cuando se despeje definitivamente el futuro del polaco, con la Serie A y la Juventus en su horizonte.