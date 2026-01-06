Lewandowski no cierra la puerta a las ofertas árabes

El Barça buscará en Arabia iniciar el 2026 ganando de nuevo la Supercopa en Arabia. Para lograr reeditar este título, los goles de Lewandowski pueden ser clave. El polaco es una de las grandes armas de Flick y los rivales del barça son conscientes de ello pese a la veteranía del delantero centro blaugrana.

Robert Lewandowski finaliza su relación contractual con el Barça el próximo 30 de junio. El delantero polaco de 37 años está recibiendo desde hace años cantos de sirena des del acaudalado fútbol de Arabia Saudí. Hasta ahora, 'Lewy' se ha limitado a jugar en Arabia cuando llega 'el momento Supercopa' pero no ha querido ni escuchar estas propuestas multimillonarias ya que está más que adaptado a Barcelona.

Lewy es feliz en Barcelona / FCB

La satisfacción del polaco en su traslado de Alemania a Catalunya es doble ya que no solo se ha erigido en un crack del Barça sino que se ha integrado de maravilla en la sociedad catalana. Su familia es feliz en Barcelona y en estas cuatro temporadas que suma de blaugrana no ha pensado en nada más que seguir en la entidad culé.

¿Qué ha cambiado para que Robert atienda ahora las ofertas que le llegan del fútbol saudí? Lewandowski ya no es titular indiscutible con Flick y aunque lleva con naturalidad este rol más secundario el polaco es consciente de que su contrato expira al final de esta temporada y que su futuro es incierto.

Robert Lewandowski y Flick llegando a Arabia / FCB

La información de Alyaum y Saudi Times coincide en señalar que aunque la prioridad de Lewandowski sería seguir en el Barça, el ex del Bayern abre la puerta a una salida al final del curso. Al-Hilal no está satisfecho con el rendimiento del goleador Darwin Núñez y piensan en el 'killer' polaco como sustituto del uruguayo.

Lewandowski celebra su gol contra el Espanyol / Siu Wu

El club saudí incluso quiere intentar la opción de avanzar la llegada de Lewy a este mercado de invierno, algo que parece complicado ya que el barça se quedaría cojo en ataque y sin tiempo para buscar una alternativa de nivel.

Robert Lewandowski está, por lo tanto, atento a la posible oferta que pueda realizar el Barça para prorrogar su contrato. Si 'Lewi' recibe una oferta a la baja, las posibilidades de que el polaco emigre a Arabia Saudí crecerán ya que la insistencia del Al-Hilal está siendo única y en agosto las 38 velas que soplará quizá empiecen a pesar....