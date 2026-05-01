Lewandowski puede cerrar el círculo

Robert Lewandowski (37 años) está a las puertas de ampliar su palmarés liguero y alterar la clasificación histórica de futbolistas con más ligas nacionales. El delantero del Barça suma actualmente 12 títulos de Liga, los mismos que Leo Messi, David Alaba y Francisco Gento, según datos recopilados por TVP Sport.

En caso de proclamarse campeón con el Barça esta temporada, el delantero polaco alcanzaría los 13 títulos y superaría a ese grupo, situándose al nivel de jugadores como Ryan Giggs, Thomas Müller, Manuel Neuer y Kingsley Coman, que lideran la clasificación histórica con esa cifra.

Por detrás, con 11 campeonatos, aparecen nombres como Thiago Alcántara, Arjen Robben, Paul Scholes y Gianluigi Buffon.

Títulos de ligas nacionales Ryan Giggs - 13 Thomas Mueller - 13 Manuel Neuer - 13 Kingsley Coman - 13 Robert Lewandowski - 12 Leo Messi - 12 David Alaba - 12 Francisco Gento - 12 Thiago Alcántara - 11 Arjen Robben - 11 Paul Scholes - 11 Gianluigi Buffon - 11 Fuente: TVP Sport

Rendimiento actual y registros en LaLiga

En paralelo a esta posible marca histórica colectiva, Lewandowski mantiene cifras importantes en el campeonato actual. El pasado 4 de abril anotó su último gol liguero frente al Atlético de Madrid, alcanzando los 12 tantos en la competición.

Esa cifra le sitúa a una diana de igualar un registro histórico en LaLiga para jugadores veteranos. El precedente se remonta a la temporada 1950-1951, cuando el delantero del Celta Juan Vázquez firmó 13 goles con más de 37 años, un dato documentado por el estadístico Pedro Martín.

El contexto de la temporada añade matices al rendimiento del delantero polaco. Su participación ha sido distinta a la de sus dos primeras temporadas. Flick lo ha dosificada más que en cursos anteriores, con varias apariciones desde el banquillo. En ese escenario, Lewandowski acumula ya seis goles como suplente, igualando registros recientes del club logrados por Ferran Torres la pasada temporada y por Messi en la campaña 2012-2013.

El récord azulgrana en esta categoría lo mantiene el argentino Juan Antonio Pizzi, que alcanzó ocho goles saliendo desde el banquillo en la temporada 1996-1997. Con varias jornadas aún por disputarse, Lewandowski combina la opción de ampliar su impacto en la temporada con la posibilidad de escalar posiciones en la clasificación histórica de títulos de Liga.

La gran duda ahora es ver qué ocurriará con el futuro del polaco, que sigue abierto. El ariete termina contrato en junio y cuenta con propuestas interesantes para salir. El Barça paralelamente está estudiando el mercado de '9' con un gran nombre Julián Álvarez.