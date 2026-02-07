Lewandowski, capitán y eterno: gol, brazalete y un sitio en la historia del Barça

Robert Lewandowski sigue empeñado en demostrar que el tiempo pasa para todos menos para él. Frente al Mallorca, el delantero polaco no solo volvió a marcar —ya suma 10 goles en LaLiga 2025/26—, sino que lo hizo en una tarde especial: se estrenó como capitán del FC Barcelona esta temporada. Gol, liderazgo y un nuevo capítulo en una carrera plagada de goles.

El tanto llegó antes del descanso y permitió al Barça marcharse al vestuario con ventaja (1-0), pero el valor del gol va mucho más allá del marcador. Con esa diana, Lewandowski se convirtió en el tercer jugador del siglo XXI en alcanzar 15 temporadas consecutivas con al menos diez goles en las cinco grandes ligas europeas. Solo Cristiano Ronaldo (16) y Leo Messi (15) han sido capaces de mantener una regularidad semejante. Palabras mayores. Olimpo puro.

A sus 37 años, Lewandowski ya no necesita acumular cifras desorbitadas para marcar diferencias. Su impacto está en la eficacia. Los números lo reflejan con claridad: en la Liga actual, el polaco firma un gol cada 81 minutos, un promedio que lo coloca entre los jugadores más fiables del campeonato, solo superado por Stuani (1 gol cada 80 minutos) y ligeramente por delante de Mbappé (1 cada 83). Menos ruido, más precisión.

Ese dato explica por qué, incluso en partidos donde el Barça no domina con claridad o no genera un aluvión de ocasiones como frente al Mallorca, Lewandowski sigue siendo decisivo en los metros finales. Necesita poco para castigar. Un desmarque, un toque, una ventaja mínima en el área. El instinto no se pierde.

La tarde tuvo además un componente simbólico. Con el brazalete de capitán en el brazo, Lewandowski asumió un rol que va más allá del gol. Liderazgo silencioso, ejemplo diario y jerarquía competitiva en un vestuario plgado de enorme juventud. No es casualidad que el equipo y Hansi Flick se agarren a su figura en los momentos donde el partido se espesa y el área rival se convierte en un laberinto casi imposible de sortear.

Mientras otros compiten por volumen, Lewandowski lo hace por permanencia en la élite. Su temporada quizá no termine con cifras récord, pero sí confirma algo más difícil: la capacidad de seguir siendo relevante año tras año, en contextos distintos y con exigencias máximas.