Lewandowski cantó el himno del Barça como un culé más tras su doblete al Villarreal

Tras la victoria ante el conjunto 'groguet', el polaco dejó una imagen que llenará de orgullo a la afición del Barça El delantero está demostrando día a día su implicación con el club blaugrana

Robert Lewandowsk anotó ante el Villarreal su quinto doblete en lo que llevamos de temporada. El delantero polaco está protagonizando un arranque de temporada fulgurante en el que ya suma 16 goles en 14 partidos, incluído un 'hat-trick' en el estreno de la Champions League frente al Viktoria Plzen.

Lewy ha tenido una adaptación meteórica al juego del Barça. Pero lo que tiene más encantado a la afición culé es la implicación que el polaco ha demostrado con el club blaugrana. Lewandowski hizo todo lo que estuvo en su mano este verano para lograr que el Bayern le abriera la puerta de salida con destino al Camp Nou.

Desde que empezó la temporada, Lewandowski no ha tenido ni una sola mala palabra ni un solo mal gesto ni un reproche. Pese a la decepcionante trayectoria en la Champions League y la no menos dolorosa derrota en el Camp Nou, de su boca solo han salido palabras de elogio hacia el Barça y el proyecto que está intentando levantar su entrenador, Xavi Hernández.

Pero no queda ahí la cosa. Las cámaras de Movistar+ captaron tras la goleada del Barça al Villarreal una imagen que vale más que mil palabras. Los futbolistas del Barça, reunidos en el césped del Camp Nou agradeciendo a la afición su apoyo mientras el 'Cant del Barça' sonaba por la megafonía. Y en esa imagen habitual se vio a un Robert Lewandowski no solo aplaudiendo a los aficionados, sino tarareando el himno, como un culé más.

El "Barça, Barça, Barça" con el que acaba cada estribillo salió de boca del polaco como de todos y cada uno de los más de 73.000 espectadores que el jueves se congregaron en el coliseo blaugrana. Toda una lección de un auténtico crack.