Lewandowski: cambio de paradigma

Robert Lewandowski (37 años) no está preocupado por haberse perdido uno de los tres primeros partidos ligueros y haber sido suplente en los otros dos. La temporada pasada, a estas alturas, ya había marcado tres goles, pero el polaco afronta su último año de contrato con el Barça con otra mirada.

"Este año personalmente afronto mi situación de manera diferente: no me fijo tanto en la cantidad de minutos que tengo e iré teniendo conversaciones durante la temporada", empezó diciendo.

"Tampoco creo que tenga que jugar por decreto: tenemos una plantilla que nos permite hacer rotaciones y eso es importante. A veces es más importante centrarse en la calidad de los minutos que en la cantidad". Lewandowski hizo una reflexión profunda sobre su situación y recordó lo ocurrido el curso pasado cuando llegó muy justo de fuerzas en el momento clave y terminó lesionándose.

"Hubo momentos que me sentí muy cansado"

Lewandowski tendrá muy en cuenta lo que vivió la temporada pasada cuando para gestionar lo que viene. "Esta temporada analizaremos constantemente cómo me encuentro. La temporada pasada jugué muchos partidos y de mucha intensidad. Hubo momentos que me sentía muy cansado, además estuve lesionado en la recta final de la temporada". El polaco considera clave saber encontrar los momentos para descansar y así poder estar a su máximo nivel en los partidos donde estén en juego los títulos.

Lewandowski, de vuelta con el equipo / FCB

"Sabemos que cuando empieza la Champions hay muy poco tiempo de recuperación entre partidos y será importante gestionar bien el desgaste. Creo que este inicio de temporada será igual de difícil que el anterior, así que hay que estar preparados. Soy consciente de que la intensidad es muy alta, también por nuestra forma de jugar: así que todos necesitaremos descansar en algún momento. Me he preparado muy bien este verano. He tenido muchas vacaciones, me he puesto a punto y creo que eso me ayudará durante toda la temporada".

Lewandowski hizo estas declaraciones en una rueda de prensa con su selección, donde recordó asimismo que unos problemas físicos le han condicionado en el arranque de temporada. "No nos engañemos, estuve lesionado dos semanas. Pero la temporada acaba de empezar, es muy larga. No tenía presión por jugar el máximo número de minutos lo antes posible. Sé que agosto es el mes para coger ritmo, pero todo empieza en septiembre, así que sabía que tenía que tomármelo con calma".

El polaco es consciente de la dificultad de repetir las cifras de la temporada pasada, donde logró 42 goles (27 en LaLiga) y dio 3 asistencias en 52 partidos. Lewandowski sumó 3.930 minutos, pero una inoportuna lesión muscular condicionó su rendimiento en el momento más decisivo del curso. Ferran Torres cogió el relevo y el polaco no llegó en las mejores condiciones en partidos claves como la vuelta el Inter de Milan, donde participó sin estar a su mejor nivel.

De sus palabras se desprende que su prioridad esta temporada no es tanto firmar grandes números cómo poder ayudar al equipo en los partidos decisivos. A pesar de las alternativas de Ferran y Rashford, el Barça de Flick volverá a necesitar sus goles.

"