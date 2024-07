Lewandowski: "Somos el Barça, debemos dar un paso adelante"

Robert Lewandowski fue el primer miembro del Barça en tomar la palabra en Estados Unidos. Por caché, por ascendencia y por 'feeling' con Hansi Flick, el polaco era voz autorizada para compartir con los medios las sensaciones en este tramo inicial de pretemporada. El ariete lo tiene claro: hay que apretar los dientes, dar un paso adelante y trabajar duro para mejorar las prestaciones del curso anterior.

Tras el primer entrenamiento en Orlando, Lewandowski respondió en el hotel del Barça a las preguntas de los medios desplazados. El polaco tiene las ideas claras. "Como siempre cuando hay nuevo entrenador, hay una nueva idea hacia una nueva dirección. Estoy seguro de que podemos trabajar muy fuerte. Necesitamos tiempo para preparar la temporada. Si eres jugador del Barça siempre quieres ganar títulos, es nuestro objetivo y podemos ser más fuertes. Pero ahora lo más importante es entrenar", aseguró.

"Hay que esperar que vuelvan todos los jugadores que aún no están con nosotros. La temporada pasada no fue perfecta ni para el grupo ni para mí en concreto. Debemos dar un paso adelante, no solo yo sino también como equipo. Si jugamos como un equipo, podremos ganar", añadió antes de referirse al manual futbolístico de Flick. "Hansi quiere jugar ofensivo y marcar muchos goles, pero hay que tener equilibrio entre el ataque y la defensa", dijo.

Preguntado por si el fichaje de Mbappé por el Real Madrid le sirve de motivación extra, Robert aseguró que lo que estimula al vestuario culé son los títulos que lograron los blancos la temporada pasada. "Kylian es otro estilo de delantero. Está claro que es un gran jugador, pero lo importante es que nos miremos a nosotros mismos. Si te preparas bien y tienes una idea de a dónde quieres ir, puedes pensar en títulos. Lo que pasó el año pasado es una buena motivación para nosotros", reflexionó.

Autocrítico, 'Lewy' no tuvo reparos en admitir que puede rendir mejor, aunque sin fijar un número concreto de dianas. "Puedo marcar más goles que el año pasado, pero no voy a poner una cifra. Hay que jugar bien como equipo y yo meter goles, esa es la perfecta solución", comentó.

El '9' tiene muchos números de ser capitán ante la probable salida de Sergi Roberto. Por ahora, Lewandowski no piensa en eso. "No es momento de hablar de esto, lo haremos cuando estén todos los compañeros. Mi experiencia y mi edad pueden ayudar en el día a día, sobre todo con los jóvenes. Llevo dos años ya en el Barça y me siento muy feliz", se limitó a declarar.

El ex del Bayern tampoco quiso 'mojarse' a nivel de fichajes. "No me gusta hablar de nombres hasta que no se concreten. Estoy seguro de que el presidente está trabajando y que al final tendremos muy buenos jugadores. Tenemos que competir contra todos", valoró.

Una pícara sonrisa le delató cuando le preguntaron por la preparación física, apartado en el que él insistió durante el curso pasado. "Veo nuevas cosas respecto a cuando coincidí con él en el Bayern. El fútbol es cambiante y no es igual que hace 10 años. Lo veo en los entrenamientos. Estamos trabajando muy fuerte, aquí tendremos tiempo. Si hay buenas sensaciones en las piernas y en el campo estamos con confianza, el tema de la preparación física no será una cuestión de la que hablar", explicó.

Sin polémicas con Xavi

Lewandowski se mostró sorprendido -o se lo hizo- cuando un periodista le preguntó por las informaciones que apuntaban a que, de haber continuado, Xavi quería desprenderse de él. "No sé qué especulaciones hubo, pero siempre he dicho todas las cosas buenas que ha hecho Xavi para este club. Todos sabemos que llegó en un momento difícil. Los dos años con él fueron muy buenos, fue un buen tiempo y ahora hay que mirar al futuro. Tengo mucho respeto por él", apuntó respecto al técnico egarense sin querer entrar en ningún tipo de polémica.

Lo admita o no, la figura del delantero se ha visto claramente reforzada con la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana. Con el teutón lo ganó todo en Múnich, mientras que su relación con Xavi había perdido magia en los últimos meses hasta el punto de que en primavera se filtró que el técnico catalán no contaba con él para el próximo curso.