Lewandowski: "Somos el Barça y tenemos que dar un paso adelante"

El Barça se encuentra en Estados Unidos para completar una gira de pretemporada que prolongará durante diez días y en los que se enfrentará a Manchester City (31 de julio), Real Madrid (4 de agosto) y Milan (7 de agosto). Aunque Hansi Flick cuenta con bajas importantes entre futbolistas lesionados y jugadores de vacaciones, Robert Lewandowski sí que ha viajado a tierras americanas.

El delantero polaco inicia su tercera temporada como futbolista blaugrana y lo hace con energías renovadas por el reencuentro con Flick, al que tuvo bajo sus órdenes en la histórica temporada en la que el Bayern se convirtió en el segundo club, después del Barça, en conseguir los seis títulos de una temporada. Precisamente, Flick señaló a Lewandowski como un futbolista referencial y absolutamente clave en su proyecto. Y el polaco ha comparecido ante los medios de comunicación en el primer día de trabajo del equipo en Estados Unidos para ofrecer sus impresiones sobre la temporada que acaba de comenzar.

"La temporada pasada no fue buena para nosotros ni para mí en particular, pero somos el Barça y tenemos que dar un paso adelante. No solamente yo, también como equipo. Si jugamos como equipo, al final podremos ganar", ha declarado el ariete, ambicioso, ante los enviados especiales en Estados Unidos tras la primera sesión de entrenamiento del día del Barça en Orlando.

'Lewy' ha reconocido que la plantilla azulgrana piensa en lograr éxitos este curso, pero ha avisado que si quiere hacerlo deberá hacer una buena pretemporada: "Estamos con un nuevo entrenador. Estoy seguro de que con Flick trabajaremos muy fuerte. Con la nueva idea, con la nueva dirección… Tenemos tiempo para entender la línea que queremos seguir. Como siempre, antes de una nueva temporada queremos prepararla bien. El Barça siempre quiere ganar y los jugadores siempre tenemos títulos en la cabeza, pero estamos centrados en preparar bien la temporada".

El atacante ha destacado la "forma de jugar ofensiva y de intentar marcar goles" de Flick y, en este sentido, se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de superar los 26 tantos que celebró la pasada campaña: "Sí, claro, estoy seguro de que puedo marcar goles que el año pasado. Lo importante es que juguemos bien como equipo. Si lo hacemos así, todo llegará".