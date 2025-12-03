Lewandowski-Barça: todo comenzará a hablarse a partir de enero

El futuro de Robert Lewandowski comenzará a tomar otra dimensión a partir del próximo mes de enero, mes en el que el delantero podría negociar ya libremente con cualquier club ya que acaba contrato el 30 de junio. En los últimos días se especulaba ya con una salida segura, pero desde Polonia aseguran que el escenario está absolutamente abierto, aunque las próximas semanas pueden resultar decisivas. No habrá decisión hasta el 2026 y para ello se debería dar una conversación entre el propio Lewandowski y Hansi Flick para dejar claras las cosas de cara al nuevo proyecto deportivo blaugrana.

Lewandowski ya ha dejado claro a través de su agente, Pini Zahavi, que tiene toda la predisposición de continuar un año más con unas condiciones económicas y deportivas diferentes. Es decir, que el polaco está dispuesto a rebajarse el salario y a tener un rol más secundario si fuera necesario. El medio polaco 'Mecziki' que tiene muy buena información sobre todo lo que rodea a Lewandowski, deja claro que por ahora no se ha hablado nada ni se ha tomado ninguna determinación y que todo se hará durante los primeros meses del 2026.

El director deportivo del Barça, Deco, ya ha dejado claro en más de una ocasión que Lewandowski sabe como funciona el fútbol, por lo que deberá esperar a la decisión que tome el club blaugrana y que irá en función de su rendimiento, su estado físico y, evidentemente, las condiciones económicas en las que se encuentre el club. Si el Barça no puede optar a la llegada de un ariete de primerísimo nivel, la opción Lewandowski ganaría enteros ya que el futbolista se ve capaz de continuar un año más al máximo nivel.

Para Lewandowski, el tiempo también es importante ya que hay varios clubs que se han puesto en contacto con él para posicionarse en el caso de que no continúe en el Barça. El Milan es uno de ellos, pero hay varios clubs Premier que se han informado de su situación. En todos los casos, el entorno del polaco ha dejado claro que deben esperar porque la prioridad de Lewandowski es la de seguir en el club blaugrana.

El polaco fue protagonista en el duelo ante el Atlético por el extraño penalti que falló durante la primera mitad. Fue un error, pero el polaco no hizo un mal partido. Tuvo un remate de cabeza que salvó milagrosamente Oblak, mientras que acabó dando una gran asistencia de gol para que Dani Olmo rematara a placer en la segunda mitad. Sus números generales son más bajos a causa de los problemas físicos que ha tenido este curso, pero sus porcentajes siguen siendo muy altos. Habrá que ver cómo afronta el tramo decisivo de la temporada.