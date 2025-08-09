Lewandowski, baja para las primeras jornadas de LaLiga

El FC Barcelona informó este viernes que Robert Lewandowski sufre unas molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que será baja para el partido de este domingo frente al Como, correspondiente al Trofeu Joan Gamper.

El citado comunicado médico no especificó el tiempo de baja estimado para el '9' del Barça, únicamente aseguró que no estará disponible para el último encuentro amistoso de la pretemporada antes de que el curso oficial arranque. "Su evolución marcará la disponibilidad", finalizó el mensaje que ha emitido el club blaugrana.

Sin embargo, según ha informado 'As', el tiempo de baja estimado para el delantero polaco sería de tres semanas. Esto nos emplaza hasta septiembre y podría llegar a perderse las tres primeras jornadas de LaLiga: Mallorca, Levante y Rayo Vallecano; todos ellas, a domicilio.

Por ello, el regreso de Lewandowski a los terrenos de juego podría producirse ya tras el primer parón de selecciones de la temporada, el del mes de septiembre. Precisamente, su reaparición encajaría en el primer partido que el Barça disputará en el Spotify Camp Nou frente al Valencia, el fin de semana del 13-14 de septiembre.

Alternativas

En menos de dos semanas, Lewandowski cumplirá 37 años y no es la primera vez que sufre molestias musculares de este tipo, por lo que los servicios médicos del Barça no arriesgarán con el delantero para que fuerce en su reaparición.

Ahora bien, Hansi Flick deberá afrontar las primeras jornadas del campeonato doméstico sin el único delantero centro puro que tiene en la plantilla. Deberá apostar por alternativas como las de Ferran Torres o Marcus Rashford, sin olvidar la posibilidad de situar a Dani Olmo como falso '9'.