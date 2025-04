Lewandowski: "Bailaré con Lamine cuando tenga 18 años"

Robert Lewandowski fue uno de los grandes protagonistas de la goleada del Barça ante el Dortmund. El polaco marcó dos de los cuatro goles del Barça y fue escogido MVP del encuentro.

Tras los 90 minutos, pasó por la zona mixta, habló con 'CBS Sports Golazo' y bromeó cuando le preguntaron por qué no se suma a los bailes de Lamine en las celebraciones. Además, también se refirió al debate sobre el Balón de Oro. Estas son algunas de sus respuestas:

Sobre cómo se siente a este nivel jugando con 36 años

"Me siento muy joven. Sé que mucha gente habla de mi edad pero físicamente me siento igual que hace tres o cuatro años porque trabajo muy duro. Sé cómo prepararme para partidos de este nivel y el equipo me está ayudando mucho. En este equipo tan joven a veces te sientes un poco 'teenager' hablando con ellos. A veces hablamos de temas en los que tengo que pensar qué hacía yo 20 años atrás y es divertido y me gusta estar cerca de ellos".

¿Por qué aún no ha bailado con Lamine en las celebraciones?

"Sí, porque aún no ha cumplido los 18. Esperaremos a que cumpla los 18 y entonces podremos salir juntos. Pero se lo he dicho: "Lamine, deberíamos esperar a que tengas 18 y entonces quizá podamos salir juntos a bailar en algún sitio".

¿Cómo es jugar con Lamine?

"Para ser honesto es increíble para su edad. Parece jugar como un futbolista de 25 años. A veces, después del partido, nos dice qué podríamos cambiar nosotros o qué podría cambiar él. Nunca había visto esto de su edad entender el fútbol cómo lo hace él. Es increíble. Pero a pesar de la diferencia de edad entre los dos, nos entendemos muy bien".

¿A quién votaría para el Balón de Oro: ¿Raphinha, Lamine o usted?

"No entiendo por qué se habla tanto del Balón de Oro... Deberíamos hacer nuestro trabajo primero. Aún quedan varios partidos. Ese es nuestro reto".