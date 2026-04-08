Lewandowski, el aval estadístico para volver al once de la Champions

En la antesala del decisivo duelo de cuartos de la Champions en el Spotify Camp Nou, uno de los grandes nombre propios es el de Robert Lewandowski. El delantero apunta a recuperar la titularidad frente al Atlético, después de haber sido suplente en el último enfrentamiento liguero entre ambos, donde Hansi Flick apostó por Dani Olmo como falso nueve.

La decisión de reservar al polaco en LaLiga sorprendió, pero todo indica que respondía a una gestión estratégica de esfuerzos con la Champions como prioridad. Y los datos respaldan la lógica: Lewandowski es, según registros recientes, el jugador que más goles ha generado en la competición en la última década.

Dominio estadístico en Europa

En los últimos diez cursos de Champions, Lewandowski suma 101 participaciones directas en gol (86 tantos y 15 asistencias), liderando el ranking por delante de nombres como Kylian Mbappé (96) o Cristiano Ronaldo (82). Incluso supera a Lionel Messi (70), lo que dimensiona su impacto sostenido en la élite europea.

El dato no es menor: en noches de máxima exigencia, el delantero polaco ha demostrado ser un factor importante en la competición. Su promedio goleador, unido a su capacidad para fijar centrales y generar espacios, lo convierten en un perfil difícilmente sustituible en partidos de este calibre.

Contexto táctico: de Olmo al ‘9’ clásico

El experimento de Flick con Olmo como falso nueve en el último duelo ante el Atlético respondió a una intención de ganar movilidad entre líneas y sorprender a la defensa rojiblanca. Sin embargo, el contexto europeo es distinto: eliminatorias más cerradas, menor margen de error y una necesidad mayor de contundencia en área rival.

Ahí es donde Lewandowski vuelve a tomar ventaja. Frente a una zaga como la del Atlético, históricamente sólida en bloques bajos, la presencia de un delantero de referencia puede ser clave para transformar dominio en goles. El polaco suma esta temporada con el Barça 17 goles (4 en la Champions) y 3 asistencias. El último tanto, precisamente, ante el Atlético en el duelo liguero.