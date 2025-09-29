Lewandowski asume el reto de convencer al Barça para seguir un año más

Robert Lewandowski ya está aquí. Tras superar una pequeña lesión muscular a inicios de temporada y más dosificado que nunca, el delantero polaco ha vuelto a asumir el rol de goleador titular y sus números le respaldan. El delantero polaco vuelve a ir lanzado con cuatro goles en siete partidos este curso y tiene ante sí un reto personal: a sus 37 años está convencido que le queda cuerda por delante y espera convencer al Barça para continuar un año más a través de su rendimiento. Por ahora, el polaco sigue batiendo registros convirtiéndose ya en una leyenda blaugrana como goleador del primer equipo.

A pesar de los rumores, Lewandowski siempre tuvo claro que iba a cumplir su contrato con el Barça. Y más tras la llegada de Hansi Flick al banquillo blaugrana. Firmó por tres temporadas con una cuarta opcional, que cumplirá este curso y quedará libre en verano para continuar su carrera dónde él desee. Desde Polonia, medios cercanos a su persona aseguraron que el delantero había rechazado ofertas multimillonarias de Arabia Saudí, que más que duplicaban su salario, y que su idea era mantenerse este año en el Barça para abrir la posibilidad de una aventura exótica en el futuro, pero no está tan claro. Lewandowski desea seguir en el Barça siempre que se vea con fuerzas y su rendimiento sea óptimo como hasta ahora convenciendo al club blaugrana que la mejor opción es seguir apostando por él.

No lo ha tenido fácil el polaco este curso al comenzar con unos problemas en los isquiotibiales, que le mantuvieron alejado de los terrenos de juego en los inicios de la temporada. Fue el propio Lewandowski el que pidió calma para ponerse a tono y ahora todo ya ha llegado a la normalidad. Lleva cuatro goles en siete partidos y sus registros en la Liga dan miedo: marca un gol en cada 63 minutos de juego. Y, físicamente, se le ve en el mejor tono como viene siendo habitual en un profesional que ha cuidado al máximo su cuerpo.

El Barça no tuvo dudas en ampliar el año opcional de contrato por sus registros y por la ascendencia que tiene el polaco dentro del vestuario. Lewandowski está muy feliz en Barcelona y ahora se siente partícipe de un proyecto ganador que va a disputar todos los títulos en juego esta temporada. También es cierto que Flick apostará mucho más por las rotaciones ofensivas este curso para cuidarlo en extremo y, por ello, Ferrán Torres ha comenzado con un papel mucho más protagonista. El ex de Valencia y City también está en un buen momento de forma aunque todo indica que Lewandowski puede asaltar ya la titularidad.

En el club blaugrana se están preparando para todos los escenarios de mercado de cara al verano y con la mirada puesta en la posible regeneración del puesto de delantero centro, una operación absolutamente estratégica para el presente y futuro de la entidad. Van a intervenir muchos factores en ello porque firmar a un delantero de primerísimo nivel es muy caro y habrá que ver cómo evolucionan las finanzas de la entidad para acometer o no este fichaje durante el próximo verano. El hecho de que haya elecciones presidenciales de por medio ayuda a que se busque una operación mediática con la llegada de un goleador, aunque aquí no se descarta nada y todo puede depender mucho del rendimiento del polaco.

Lewandowski cumplirá 38 años a inicios del próximo curso, pero el delantero cree que le puede quedar aún un año al máximo rendimiento y se ve capaz de seguir asumiendo ese rol de líder en la delantera blaugrana. Su primera opción siempre será el Barça, pero tampoco será un obstáculo para el futuro: si el club decide apostar por una cara nueva se irá tras un rendimiento excepcional pero está dispuesto a seguir ayudando. Por ahora, ha iniciado su reto de convencer al Barça a base de goles y, sin duda, lo está comenzando a lograr. Pocos '9' en Europa son tan efecitvos como él de cara a puerta en estos momentos.