Lewandowski se apunta a la Copa

Robert Lewandowski tiene ganas de marcha. Aunque se marchó del partido ante Osasuna con molestias y no entrenó junto al grupo en el entrenamiento posterior al encuentro, el polaco, según ha podido captar SPORT, ha acudido esta mañana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a primera hora de la mañana para subirse al autobús y viajar con la expedición azulgrana a Madrid. De ahí viajarán en bus hasta Guadalajara para disputar el primer partido de la Copa del Rey.

Cabe destacar que el futbolista tampoco se entrenó con el grupo ayer, aunque sí realizó trabajo individual en el gimnasio. Según explicó Flick en rueda de prensa, el jugador mostró buenas sensaciones, suficientes para entrar en la convocatoria. Aunque no está previsto que sea titular —ya que el Barça planea dar minutos a los menos habituales esta noche—, el polaco podría aparecer para desatascar el partido si la situación lo requiere.

En circunstancias normales Ferran sería el escogido, pero al tratarse de la Copa, y habiendo el duelo ante el Villarreal el domingo, Flick podría darle descanso. Además del polaco, otra de las opciones es Marcus Rashford, que ya sabe lo que es jugar de ariete, aunque prefiere hacerlo de extremo izquierdo. Flick añadió un nombre más cuando le han preguntado si se imaginaba alternativas a Lewy: "Siempre pensamos en hacer en la todas las opciones para la delantera. Algunos pueden jugar ahí, como Rashford o Fermín".

Así pues, adivinar el once de hoy resulta algo complicado pues el técnico alemán rotará para probar cosas nuevas aunque sin hacer malabarismos pues ayer ya destacó la importancia de empezar bien la competición. La gran duda, eso sí, está en la porteria, y reside en saber quien empezará de inicio: Marc André Ter Stegen o Wojciech Szczęsny. Aunque todo parece indicar que será el segundo, Flick no quiso despejar la duda en rueda de prensa y habrá que esperar a que falte una hora y media para el encuentro para tener la resolución final.