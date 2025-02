Lewandowski alucina con Lamine: "Estoy empezando a sentir algo especial"

Lewandowski tiene 37 años y Lamine Yamal, 17. Son veinte años los que separan a un futbolista del otro, así que, lógicamente, son de generaciones distintas y tienen visiones del mundo también diferentes. Hoy conviven en el vestuario del Barça y sobre el césped. Y hoy lo hacen mucho mejor que ayer porque durante la pasada temporada hubo algún que otro episodio de tensión. Nada fuera de lo normal, pero ni siquiera Robert lo ha querido obviar en una entrevista concedida al semanario polaco 'Pilka Nozna', que entregó al blaugrana el premio al mejor futbolista de 2024.

El '9' del Barça primero le mandó un recado encubierto: "Si alguien tiene talento, lo podrá utilizar hasta que tenga 23 o 24 años, más o menos, pero más adelante el talento por sí solo no es suficiente. Necesitas una mentalidad". En ese sentido, añadió de forma global, aunque con un claro mensaje hacia el Barça, que "hoy el mundo del fútbol está desplegando la alfombra roja para los jugadores jóvenes. Lo entiendo, pero mata un poco la construcción de su mentalidad". Y se explicó: "No estoy seguro de si estos jóvenes, cuando lleguen tiempos malos, serán capaces de afrontarlos" porque "a los 18 o 20 años puedes ganar algo y dinero, pero si no va acompañado de un desarrollo mental adecuado al más alto nivel, a los 25 o 26 años...". Lewandowski entiende que "será mucho más difícil para los jugadores permanecer al más alto nivel durante más de diez años en el futuro".

Lewandowski celebra su gol ante el Sevilla / Javi FERRÁNDIZ / Sport

Cuestionado por el caso concreto de Lamine, Lewy tiene claro que "su entorno es importante y no debe pensar en lo que pasará con él dentro de dos o tres años, sino en que esté al máximo nivel dentro de diez años". Y es que avisa de que "el dinero también puede debilitar a un jugador. Somos humanos. Además, recordemos los estímulos externos. Cuando empecé era diferente. Esperabas hasta el lunes para que saliera el periódico y ya estaba, Internet estaba todavía en pañales y funcionaba de otra manera. Por eso, aunque el talento de Lamine es incuestionable, una serie de decisiones tomadas por él y su entorno son importantes para que dentro de diez años todavía quiera más".

"Es difícil de explicar, pero hay una conexión interna entre los jugadores que no se puede ver, pero existe. Y estoy empezando a sentir algo similar por Yamal" Robert Lewandowski

Hecha su reflexión, a partir de ahí declaró amor eterno hacia Lamine Yamal, cuyo talento no había visto nunca antes: "Vino a entrenar con nosotros cuando tenía 15 años, lo vi por primera vez. He visto a mucha gente joven y talentosa, aquello de '¡oh, tiene algo!', pero nunca estuve seguro de que detrás habría una gran carrera. Hasta que vi a Lamine. Y dije 'wow'. Le pregunté la edad, me dijo quince y respondí que era imposible. Admito que es difícil que alguien me impresione y fue la primera vez que un chico me causó tanta impresión. Honestamente no he visto a nadie como él. No es solo talento, sino jugar como si tuviera cinco o siete años más".

El progreso de Lamine Yamal asusta

Hechas todas las reflexiones sinceras que suenan a consejo de alguien que tiene en muy alta consideración a su compañero, llegó el turno para los elogios. Y Lewandowski no escatimó ni una sola palabra para explicar todo lo que siente y celebra por estar jugando a su lado. De hecho, usó a otros jóvenes para destacar la capacidad de crecimiento del de Rocafonda.

Gavi, celebrando con Lamine en el Sánchez Pizjuán / JAVI FERRÁNDIZ

"Está empezando a aprender rápidamente. Comparándolo con el primer año, cuando empezó a jugar en el Barcelona, para mí es mucho más fácil jugar con él, lo entiendo todo mucho mejor. Veo que también entiende cada vez mejor el fútbol. Es mucho más fácil explicarle una cuestión táctica". Algo que no sucede con todo el mundo: "Muchos jugadores jóvenes del Barça piensan que alguien en el campo no hizo algo bien en una situación determinada, cuando en realidad fueron ellos quienes se equivocaron. Lo que prevalece es la cabeza caliente, no el conocimiento táctico. Miran mal, ven algo mal", se queja Robert.

Por eso suele charlar mucho con los más jóvenes, se siente con la capacidad y experiencia para hacerlo. Y lo hace, en el fondo, por el equipo, pero también por ellos: "De ahí las conversaciones, porque a veces simplemente hay que corregirlos". En cambio, vuelve a la carga con Lamine, "por el contrario, capta las cosas rápidamente. Es difícil de explicar, pero hay una conexión interna entre los jugadores que no se puede ver, pero existe. Y estoy empezando a sentir algo similar por Yamal".

Lewandowski celebra con sus compañeros el 0-1 / JAVI FERRÁNDIZ

Aunque el de Mataró no es el único: "Y no sólo con él, sino también con Pedri". Y con Raphinha: Cada partido nos entendemos mejor. Él pasa el balón con mucha potencia, tan difícil que a veces no hay tiempo para reaccionar. Le explico: 'Rapha, es mejor jugar más ligero, pero preciso, porque aunque juegues una gran pelota, pero fuerte, es difícil para el atacante controlarla. En el fondo, "es mi tercera en Barcelona y nos vamos entendiendo cada vez mejor".