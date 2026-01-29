Lewandowski alcanza un récord y escala puestos como goleador en Champions

El futuro de Lewandowski es uno de los temas que más conversaciones ocupa en el entorno del Barça actualmente, pues el delantero polaco termina contrato en junio y ahora mismo todo apunta más a que se ponga fin a su etapa como azulgrana y no a una renovación. No obstante, donde no hay ningunas dudas con el ariete es en qué va a seguir haciendo hasta el último día que vista la camiseta culer, ya que simplemente hará lo que lleva haciendo toda su carrera, marcar goles.

Con su tanto ante el Copenhague, más allá de situar el empate y acercar al Barça al tan ansiado top-8 (al que finalmente se acabaría entrando), el ex del Bayern de Múnich batió un récord de Lionel Andrés Messi Cuccittini, el cual para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol.

Lewandowski acasbó por recoger el premio del gol / Dani Barbeito

Gol a 40 rivales distintos en Champions y top-4 histórico

Con 0-1 en el marcador y con los azulgranas jugándose la clasificación directa a octavos, Robert Lewandowski desperdició un mano a mano en el primer tiempo, algo extraño en él, por lo que la lógica apuntaba a que si tenía otra ocasión la mandaría para dentro, y así se confirmó. Era el minuto 48 cuando Dani Olmo filtró un gran pase a Lamine Yamal, quien tras un gran desmarque y conducción para encarar al guardameta rival dejó el balón a Lewandowski para que anotara el empate sin oposición.

Con ese gol, además de iniciar la remontada para entrar en el top-8, el delantero centro hacía historia. Y es que Robert marcaba al Copenhague por primera vez en su carrera, alcanzando la cifra de 40 gritos de gol contra rivales distintos en la UEFA Champions League. Más allá de alcanzar la cifra redonda, el tanto servía para igualar a Leo Messi como futbolista con goles a más conjuntos diferentes en la máxima competición europea.

Además de batir tal récord, el polaco ya se sitúa en la lista de máximos goleadores en Champions League de la historia del Barça. Robert Lewandowski es el cuarto máximo goleador en la historia de la competición en clave azulgrana, empatado, eso sí, con Patrick Kluivert y Neymar Jr.

De hecho, no parece del todo descabellado que el actual delantero pueda entrar en el top-2, ya que por delante solo tiene a Luis Suárez con 25 y a Rivaldo con 25 también. Imposible es que alcance el primer puesto, puesto que en cabeza destaca muy por encima del resto Lionel Messi con 120 goles.