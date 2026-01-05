Lewandowski se abre para hablar del impacto de la pérdida de su padre con 16 años: "No estaba preparado para ser un hombre"

Robert Lewandowski es el 'papá' de la plantilla del Barça. A sus 37 años es el futbolista más veterano e involuntariamente ocupa esa figura tan importante dentro de un vestuario plagado de jóvenes en el que la media se encuentra poco más allá de los 25 años, aunque con cracks por debajo de los 20.

Así lo apunta en su aparición en el pódcast 'High Performance', donde revela que aunque el club vio en él este perfil de jugador, tuvo que adaptarse al encontrarse con una realidad de vestuario algo diferente a lo que se esperaba. Más allá del fútbol, 'Lewy' también ha comentado aspectos de su vida personal, como el fallecimiento de su padre cuando tan solo era un adolescente.

Una pérdida muy temprana

Krzysztof Lewandowski, padre del ariete azulgrana, fue campeón polaco de judo y futbolista de la segunda división de su país, por lo que le inculcó los valores del deporte a su hijo desde bien pequeño: "Me ayudó mucho con el judo, pero no quería que tomara ese camino porque solo tienes los Juegos Olímpicos y son cada cuatro años", comenta acerca de la posibilidad de haber optado por otra disciplina diferente a la del balón.

Un joven Robert Lewandowski de 18 años en las filas del Legia Varsovia. / ·

Lewandowski padre falleció debido a un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, cuando Robert era tan solo un adolescente, un evento que evidentemente cambió la vida del '9' y que le empujó a convertirse en alguien mucho más maduro de lo que nunca pensaba que podía serlo con tan corta edad.

"Perdí a mi padre cuando tenía 16 años y fue muy duro para mí", comenta al respecto. "No estaba preparado para ser un hombre y de repente, de un día para otro, tuve que convertirme en el hombre de la familia y en la vida", algo que le costó porque "nadie le había enseñado a serlo".

En ese momento era fácil perder el foco: "Tenía muchas cosas en la cabeza, no solo sobre fútbol, sino sobre temas de la vida que ya no le podía preguntar a mi padre", apunta sobre la pérdida de la única referencia masculina que tenía.

Aunque su madre intentó ocupar ese espacio, en ocasiones hubiese preferido poder tratar según qué temas con su padre: "Aunque mi madre lo intentó todo, hay temas que quieres hablar con otro hombre y yo me quedé sin la persona con la que podía hacerlo y explicarme qué podía esperar de mi vida, en el fútbol, en el club, en los entrenos, en todo", añade 'Lewy'.

Lejos de olvidarlo, asegura que lo tiene muy presente cuando sale a jugar: "Cuando salgo al campo sé que mi padre me está viendo desde el mejor asiento y me da apoyo", comenta el polaco antes de revelar que previo a su muerte, le ayudó en sus primeros pasos en el fútbol profesional. Por eso, "sus primeros goles con cada uno de los equipos en los que ha jugado son para él", y a día de hoy sabe que "todavía sigue presente, ayudándole" en cada nuevo paso en su vida.