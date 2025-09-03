Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora

Desde su llegada a Barcelona en 2022, Robert Lewandowski cayó de pie en el conjunto azulgrana. A pesar de la incertidumbre que generó que llegara a punto de cumplir los 34 años, la realidad es que su rendimiento en cuanto a cifras es inmejorable. En las tres temporadas que ha disputado, ha marcado 32, 26 y 42 goles respectivamente, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Los números son espectaculares y han ayudado al Barça a lograr grandes éxitos. Su papel, sin embargo, ha ido más allá, convirtiéndose en un pilar del vestuario y quitándole presión al resto del equipo con sus goles, permitiendo que algunos pudieran crecer sin prisas.

Robert Lewandowski y Hansi Flick, durante una sesión / Marc Graupera/FC Barcelona / EFE

Con 37 años y cumpliendo su último año en el Barça, el rol de Lewandowski parece cambiar poco a poco, relegándole a disputar menos partidos y cuidar su físico al máximo. No obstante, si algo ha tenido claro el polaco en todo momento ha sido que quería disputar esta temporada con el equipo azulgrana.

Estaba tan convencido que no se lo pensó dos veces a la hora de rechazar 100 millones de euros al año de Arabia Saudí. Una propuesta que ya le llegó una temporada antes, tal y como explicó Pini Zahavi este mismo verano: "Puedo explicar que hace un año recibió una propuesta de Arabia Saudí que le ofrecían 100 millones de euros por temporada. ¡Por temporada!. Y no quiso ir. Quiso luchar por títulos importantes. Quería luchar por la Liga y por la Champions con el Barça y casi consiguió todos estos títulos".

Desde el país árabe, 365Scores confirma que este verano también existió una oferta de 100 millones de euros anuales a los que habría que sumar incentivos y variables. No obstante, el mismo medio deja claro que el agente del jugador solicitó un aplazamiento de las negociaciones debido al deseo del delantero polaco de continuar en el Barça por el momento, a la vez que prometió estudiar el proyecto saudí próximamente.

Robert Lewandowski, durante un partido de pretemporada disputado en Corea el pasado 4 de agosto / JEON HEON-KYUN / EFE

Una fuente del Fondo de Inversión Saudí habló con el medio árabe sobre la posibilidad de incorporar al polaco: "Lewandowski estaba en la lista de nombres potenciales que el comité de reclutamiento buscaba traer a la liga saudí, ya que buscaron fichar a varias estrellas internacionales durante el mercado de este verano".

"El jugador ha sido ofrecido a importantes clubes de la Liga Roshen, donde fue recibido con entusiasmo por el Al-Hilal y Al-Nassr, quienes lo han priorizado en su lista de fichajes, con el uruguayo Darwin Núñez como opción alternativa", añadió la misma fuente.

Tras la decisión de Lewandowski de rechazar la oferta y emplazar las negociaciones a un futuro próximo, el Al-Hilal finalmente se lanzó a por el fichaje de Darwin Núñez para ocupar la punta de ataque del equipo. Por el momento el polaco se mantiene en el Barça, en busca de una temporada de goles y éxitos. Sabe que quizás no juegue tanto como en otras temporadas, pero siempre ha tenido claro que quiere agotar sus momentos de fútbol a gran nivel en el equipo azulgrana.