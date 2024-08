El Leverkusen insiste en la continuidad de Tah: "No he tenido ninguna llamada"

Hace unos días adelantábamos en SPORT que el Barça sondeaba la posibilidad del fichaje de Jonathan Tah para su defensa. Todo esto si se producía la salida de Eric Garcia hacia el Girona, en busca de una titularidad garantizada que en Barcelona no tiene.

Tah, central alemán del Bayer Leverkusen, acaba contrato el próximo verano y al Barça le encaja su fichaje a un precio más bajo que el valor de mercado real del jugador. Tah costaría unos 20 millones de euros, precio más que rebajado a falta de un año para que acabe su vínculo con los alemanes, que, a día de hoy, no piensan en perder al central.

Optimismo por parte de Rolfes

Simon Rolfes, director deportivo del equipo campeón de la pasada Bundesliga, ha declarado en la previa del partido ante el Jena que esperan que Tah se quede en el Bayer Leverkusen. Además, asegura que no ha tenido ninguna llamada ni de Bayern de Múnich ni del Barça preguntando por su central: "Espero que Jonathan Tah se quede. No he tenido ninguna llamada ni con el Bayern o el Barça recientemente”.

Además, cuando fue preguntado específicamente por la supuesta fecha límite que el Bayern de Múnich tenía para una oferta, Rolfes no se mojó: "Quizás sí, quizás no, pero una cosa es clara, no lo voy a decir".

El propio Rolfes afirma que "no hay noticias sobre un acuerdo, así que espero que se quede con nosotros", inistió recordando que en el Bayer quieren y cuentan con el alemán.

A falta de que se cierre el mercado el próximo viernes 30 de agosto, en Barcelona aún puede haber varias entradas o salidas, y más con la plaga de lesionados que tiene Hansi Flick en el vestuario. El perfil de Tah gustaba en el Barça, siendo este un ganador de duelos aéreos, potente físicamente y siendo un futbolista con centímetros, cosa que carece en la zaga defensiva azulgrana.

Tah jugó de titular la primera jornada de Bundesliga con los alemanes y también empezó el duelo de la Copa Alemana ante el Carl Zeiss Jena.