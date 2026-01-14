El Levante se plantea una venta en diferido de Etta Eyong

La irrupción de Etta Eyong en el mercado ha sido descomunal tras un gran inicio de temporada en el Levante y un buen torneo de Copa de África con Camerún. Hay muchos clubs que están siguiendo la pista del delantero y el Levante ya dispone de una oferta oficial para venderlo en este mercado de enero. En concreto, el CSKA de Moscú ha presentado una propuesta de 25 millones de euros, más variables, por lo que se acercaría a la cláusula de rescisión de 30 millones de euros, pero el Levante desea realizar esta u otra operación con un traspaso en diferido, según apunta la 'SER'. Cobrar ahora algunas cantidades por avanzado para cuadrar los números y que Etta Eyong salga en junio, tal y como es el deseo deportivo del club y también del futbolista.

La propuesta del CSKA de Moscú lleva unas semanas encima de la mesa y tras el retorno de Etta Eyong de la Copa de África, el asunto se ha reactivado. El entorno del delantero estaría por la labor de realizar una salida ahora, aunque entienden que Etta Eyong quiera acabar la temporada en la Liga para seguir su progresión. Están negociando con el club ruso e, incluso, desean una cláusula de rescisión para el mismo mes de junio por la que si llegara alguna propuesta interesante, el CSKA estuviera obligado a venderle. Y es que hay equipos de primerísimo nivel que siguen a Etta Eyong y en verano puede pasar de todo.

El Levante está moviendo el mercado por si no saliera adelante la propuesta de traspaso en diferido de Etta Eyong ya que le interesa computar ya beneficios antes del 30 de junio. De hecho, el traspaso se repartiría al cincuenta por ciento entre Levante y Villarreal siempre que la venta sea superior a los 15 millones de euros, algo que se da por hecho ante el interés de muchos clubs por el goleador camerunés.

El deseo de Etta Eyong era, o bien jugar en el Barça, o bien irse a la Premier League. El club blaugrana preguntó por él al Villarreal el verano pasado, pero el club amarillo se remitió a su entonces cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Era una oportunidad, pero el Barça no tenía límite salarial y se vino abajo la operación. En estos meses, los técnicos del club blaugrana la han seguido con atención pero no se ha realizado movimiento alguno hasta ahora. Eso sí, el Barça está plenamente informado de todas las negociaciones entorno al futbolista.

Si finalmente hay acuerdo con el CSKA de Moscú para venderlo ahora y que se ceda al jugador hasta junio, su entorno desea ponerle una cláusula de salida a partir del 30 de junio de unos 40 millones de euros, una cifra interesante para el mercado dependiendo de cómo evolucione en la fase decisiva de la temporada. El club granota también está sondenado a otros clubs para cerrar ya un traspaso y asegurarse un ingreso importante sin perder al futbolista de forma inmediata.